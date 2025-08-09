پاسپورت دومینیکا در سال 2025 برای ایرانیان + مدارک و شرایط
پاسپورت دومینیکا در سال ۲۰۲۵ یکی از سریعترین و مقرونبهصرفهترین گزینهها برای اخذ تابعیت دوم است. این پاسپورت از طریق سرمایهگذاری (کمک بلاعوض به دولت یا خرید ملک) طی ۶ تا ۸ ماه بدون نیاز به حضور فیزیکی صادر میشود. با آن میتوان بدون ویزا به بیش از ۱۴۰ کشور سفر کرد، از جمله کشورهای شنگن، بریتانیا، چین و ترکیه. امکان دریافت ویزای ۱۰ساله آمریکا نیز وجود دارد. دومینیکا جزیرهای انگلیسیزبان در کارائیب است که با جمهوری دومینیکن متفاوت است. شرکت یابکس با بیش از ۲۰ سال تجربه، خدمات دریافت قانونی این پاسپورت را به ایرانیان ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا؛ پاسپورت دومینیکا آرزوی سفر آزادانه به هر نقطهای از جهان را برآورده میکند و میتوانید در مدت زمان کمی آن را دریافت کنید. دریافت پاسپورت دومینیکا، سریعترین راه گرفتن پاسپورت دوم است. در این مطلب به بررسی شرایط، مدارک و روشهای اخذ پاسپورت دومینیکا در سال 2025 میپردازیم.
پاسپورت دومینیکا چیست؟
پاسپورت دومینیکا یک سند مسافرتی بینالمللی است که توسط کشور دومینیکا صادر میشود و به دارندگان آن اجازه میدهد بدون نیاز به ویزا یا با ویزای فرودگاهی به بسیاری از کشورهای جهان سفر کنند. این پاسپورت از طریق برنامه شهروندی با سرمایهگذاری در این کشور قابل دریافت است.
قیمت پاسپورت دومینیکا در سال 2025
در سال ۲۰۲۵، برنامه شهروندی دومینیکا از طریق سرمایهگذاری یکی از مقرونبهصرفهترین گزینهها در منطقه کارائیب محسوب میشود. این برنامه دو مسیر اصلی دارد: کمک مالی به صندوق توسعه اقتصادی کشور و سرمایهگذاری در پروژههای املاک و مستغلات تایید شده.
در مسیر کمک مالی، متقاضیان باید مبلغی به صندوق توسعه اقتصادی واریز کنند که این مبلغ غیرقابل بازگشت است و شامل هزینههای دولتی، بررسی پرونده، و دیگر هزینههای مرتبط میشود. در مسیر سرمایهگذاری در املاک نیز، نیاز است در پروژههای خاصی سرمایهگذاری شود که پس از مدتی قابل بازگشت است، علاوه بر هزینههای دولتی و بررسی پرونده.
برای خانوادهها و متقاضیان ایرانی، هزینههای مربوط به بررسی سابقه و برخی هزینههای اداری ممکن است متفاوت باشد و گاهی بالاتر از سایر متقاضیان است.
اگر به دنبال اطلاعات دقیقتر درباره هزینهها و شرایط خاص خود هستید، بهترین کار این است که با مشاوران رسمی و متخصص ما در یابکس تماس بگیرید تا راهنمایی کامل و بهروز دریافت کنید.
مدارک لازم برای پاسپورت دومینیکا
1. فرم درخواست تکمیل شده:
فرمهای رسمی که اطلاعات شخصی، شغلی و مالی شما را ثبت میکنند.
2.گذرنامه معتبر:
نسخهای از گذرنامه فعلی شما با حداقل ۶ ماه اعتبار باقیمانده.
3.شناسنامه یا کارت هویت ملی:
برای تایید هویت و ملیت متقاضی.
4.عکس پرسنلی جدید:
معمولا ۲ تا ۴ قطعه عکس رنگی، با پسزمینه سفید و استاندارد پاسپورتی.
5.گواهی سوء پیشینه کیفری:
از کشور محل اقامت فعلی و کشورهای دیگری که بیش از ۶ ماه در آنها اقامت داشتهاید. این گواهی باید توسط مراجع ذیصلاح صادر شده و ترجمه رسمی شده باشد.
6.گواهی سلامت پزشکی:
معمولا شامل آزمایشهای پزشکی و تایید سلامت عمومی است.
7.اثبات منبع مالی یا سرمایهگذاری:
مدارکی که نشان دهد سرمایه لازم برای برنامه شهروندی (خرید ملک یا کمک مالی) را دارید و منبع آن قانونی است.
8.رسید پرداخت هزینهها:
اثبات پرداخت هزینههای مربوط به برنامه شهروندی شامل هزینههای دولتی، بررسی پرونده و سرمایهگذاری.
9.رزومه یا شرح وضعیت شغلی:
گاهی لازم است سابقه کاری یا تحصیلی خود را به صورت مختصر ارائه دهید.
10.نامه معرفی از وکیل یا نماینده رسمی:
اگر از نماینده قانونی برای انجام مراحل استفاده میکنید.
مزایای پاسپورت دومینیکا
-
سفر بدون ویزا به بیش از ۱۴۰ کشور
از جمله کشورهای اروپایی حوزه شنگن، بریتانیا، سنگاپور، هنگکنگ و… که برای بیزینس، تحصیل یا گردشگری عالی است.
-
امکان دریافت ویزای ۱۰ ساله آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا
برای کسانی که دنبال کار، تحصیل یا زندگی کوتاهمدت در این کشورها هستند، یک امتیاز بزرگ است.
-
تابعیت مضاعف (بدون نیاز به لغو تابعیت قبلی)
یعنی میتوانید شهروند دومینیکا باشید بدون اینکه تابعیت اصلی را از دست بدهید.
-
روند سریع و آسان دریافت پاسپورت
مراحل اخذ پاسپورت معمولا در 6 تا 8 ماه انجام میشود و نیاز به حضور فیزیکی در کشور دومینیکا نیست.
با پاسپورت دومینیکا کجا میشه رفت؟
پاسپورت کشور دومینیکا امکان سفر بدون ویزا یا با دریافت ویزا در بدو ورود به بیش از 135 کشور جهان را فراهم میکند. دارندگان این گذرنامه میتوانند بدون نیاز به اخذ ویزای قبلی به کشورهای حوزه شنگن، چین، سنگاپور، هنگکنگ، ترکیه و بسیاری از مقاصد بینالمللی دیگر سفر کنند. همچنین، این افراد از شانس دریافت ویزای دهساله آمریکا برای مقاصد گردشگری یا تجاری برخوردار هستند. برخورداری از چنین مزایایی، پاسپورت دومینیکا را به یکی از گزینههای معتبر و قابل توجه برای متقاضیان آزادی بیشتر در سفرهای خارجی تبدیل کرده است.
چرا پاسپورت دومینیکا بگیریم؟
اخذ پاسپورت دومینیکا یکی از بهترین و راحتترین راههای سرمایهگذاری محسوب میشود. گرفتن پاسپورت دومینیکا راه شما را برای مهاجرت به کشورهای دیگر هموار میکند. طبیعت بکر و زیبای کشور جزیرهای دومینیکا، آب و هوای تمیز، معافیت مالیاتی، هزینه پایین، و امکان سفر به بیش از 135 کشور دنیا بدون ویزا تنها برخی از مزیتهای اخذ پاسپورت دومینیکا بشمار میروند.
هزینه مناسب و روند آسان اخذ پاسپورت
برخلاف بسیاری از برنامههای مشابه شهروندی از طریق سرمایهگذاری در سایر کشورها، هزینه اخذ پاسپورت دومینیکا نسبتاً مناسب است. شما با پرداخت مبلغی معقول و سرمایهگذاری در پروژههای دولتی یا خرید ملک میتوانید شهروند دومینیکا شوید. علاوه بر قیمت مناسب، روند دریافت پاسپورت دومینیکا سریع، شفاف و آسان است. نیازی به حضور فیزیکی در کشور نیست و میتوانید مدارک خود را از طریق نمایندگان قانونی ارسال کنید. این ویژگی باعث شده که این برنامه برای افرادی که دنبال راهی کمدردسر و مطمئن برای اخذ تابعیت دوم هستند، بسیار جذاب باشد.
دومینیکا کجاست؟
دومینیکا، یک جزیره کوچک، فوقالعاده زیبا و منحصر به فرد در منطقه دریای کارائیب است که بین دو جزیره بزرگتر، گوادلوپ در شمال و مارتینیکا در جنوب، قرار گرفته است. این جزیره به دلیل طبیعت دستنخورده، مناظر خیرهکننده و تلاشهای مداوم برای حفظ محیط زیست، به «جزیره طبیعت کارائیب» شهرت یافته است. برخلاف بسیاری از مقصدهای توریستی محبوب در کارائیب که بیشتر به سواحل شنی و تفریحات ساحلی شهرت دارند، دومینیکا روی اکوتوریسم، حفظ منابع طبیعی و تجربههای ماجراجویانه در دل طبیعت تمرکز ویژهای دارد.
پاسپورت دومینیکا بهتر است یا پاسپورت ترکیه؟ مقایسه در سال ۲۰۲۵
انتخاب بین پاسپورت دومینیکا و ترکیه کاملا به شرایط، بودجه و هدف مهاجرتیتان بستگی دارد. پاسپورت دومینیکا هزینهی کمتری نسبت به بسیاری از کشورها از جمله ترکیه دارد. اما بیایید نگاهی دقیقتر به تفاوتها و مزایای هرکدام داشته باشیم تا تصمیمگیری برای شما راحتتر شود.
تفاوت دومینیکن و دومینیکا: دو کشور کاملا متفاوت!
دومینیکن و دومینیکا دو کشور کاملا متفاوت هستند؛ این دو کشور از نظر جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی کاملا تفاوت دارند. پس حتما دقت کنید که این دو کشور را با یکدیگر اشتباه نگیرید. جمهوری دومینیکن (Dominicana) دومین کشور حوزه کارائیب است و زبان رسمی آن اسپانیایی است.
پایتخت کشور جمهوری دومینیکن سانتو دومینگو نام دارد و در مقایسه با دومینیکا پاسپورت ضعیفتری دارد. قدرت پاسپورت دومینیکن در سال 2025 در حدود رتبه 60 قرار گرفته و تنها به 83 کشور میتوان بدون ویزا سفر کرد. همچنین هزینه زندگی در دومینیکن به مراتب بالاتر از هزینه دومینیکا است.
در مقایسه دومینیکا (Dominica) کشوری جزیرهای است و پایتخت آن روسو (Roseau) نام دارد. زبان رسمی دومینیکا انگلیسی است و پاسپورت دومینیکا به مراتب قدرتمندتر است و امکان سفر بدون ویزا به تعداد بیشتری کشور را برای دارندگانش فراهم میکند.
پس اگر قصد مهاجرت یا گرفتن پاسپورت کارآمد دارید، حتما به این تفاوتها دقت کنید تا انتخاب درستی داشته باشید.
