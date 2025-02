12 تا از معتبرترین پلتفرم و سایت خرید و فروش طلا + آدرس سایت

در گذشته روش سنتی پس‌انداز کردن، خریدن طلا و جواهر بود. درواقع هرکس می‌خواست پول خود را به دم‌دست‌ترین روش پس‌انداز کند، این روش را انتخاب می‌کرد. این روش معایبی مثل پرداخت اجرت بالا و امکان سرقت و دزدی داشت. به همین دلیل پلتفرم‌های خرید و فروش طلا ایجاد شدند تا بتوانند به اینگونه افراد کمک کنند تا به بهینه‌ترین حالت ممکن پولشان را پس‌انداز کنند.

امروزه هم در دنیای واقعی و هم در فضای مجازی تبلیغات زیادی درباره پلتفرم‌های این چنینی دیده می‌شود. در این مقاله قصد داریم به طور کامل این پلتفرم‌ها را معرفی کنیم و مزایا و معایب آن‌ها را به شما خاطرنشان کنیم. پس با ما همراه باشید.

خصوصیات و روش کار پلتفرم‌های خرید و فروش طلای آبشده

پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، با ارائه خدمات متنوع و کارآمد، به کاربران خود در سرمایه‌گذاری و معاملات طلا کمک می‌کنند. این پلتفرم‌ها امکان خرید و فروش آنلاین سکه، شمش و طلای آبشده با عیارهای استاندارد، مانند 995 و 999 را فراهم می‌کنند و قیمت لحظه‌ای طلا را بر اساس نرخ‌های جهانی و داخلی نمایش می‌دهند. همچنین، این پلتفرم‌ها ابزارها و روش‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در طلا ارائه می‌دهند. امنیت تراکنش‌ها و حفظ اطلاعات کاربران نیز از طریق پروتکل‌های رمزنگاری و احراز هویت تضمین می‌شود.

روش بررسی معتبر بودن پلتفرم‌های خرید و فروش طلا

قبل از سرمایه‌گذاری در هر پلتفرم آنلاین خرید و فروش طلا، لازم است اعتبار و امنیت آن را به دقت بررسی کنید. برای اطمینان از اعتبار پلتفرم آنلاین طلا، به مجوزها، نظرات کاربران، سابقه فعالیت، پشتیبانی، امنیت و رابط کاربری آن دقت کنید.

معرفی 12 پلتفرم معتبر خرید و فروش طلا

حال که بررسی روش کار این پلتفرم‌ها و بررسی اعتبار آن‌ها پرداختیم، وقتش رسیده به معرفی 12 پلتفرم معتبر خرید و فروش طلا در ایران بپردازیم:

1. میلی

میلی‌ پلتفرمی امن و معتبر برای سرمایه‌گذاری در طلا، به شما امکان می‌دهد طلای آبشده ۱۸ عیار را به صورت آنلاین و با قیمت لحظه‌ای خریداری کنید. با میلی، به راحتی می‌توانید دارایی‌های خود را مدیریت و به صورت آنلاین طلای آب شده بدون اجرت بخرید و بفروشید.

مزایا:

خرید و فروش آنلاین طلای آب شده

ارائه قیمت لحظه‌ای طلا

امنیت بالا و پشتیبانی 24 ساعته

رابط کاربری ساده و کاربرپسند

امکان خرید طلا با کمترین مبلغ

ارائه گزارش‌های تحلیلی بازار طلا

معایب:

عدم ارائه خدمات خرید و فروش سکه و جواهرات

آدرس شعب: بلوار نلسون ماندلا، نرسیده به چهارراه جهان کودک کوچه ناوک، پلاک ۶، طبقه ۱

شماره تماس: 021-91200150

آدرس وب‌سایت: milli.gold

صفحه اینستاگرام: milligold_official

تلگرام: /t.me/milligold_official

توییتر: ندارد

لینکدین: linkedin.com/company/milli-gold

2. طلاسی

طلاسی، پلتفرمی آنلاین و امن برای خرید و فروش طلای آب شده است که ارزش سرمایه شما را حفظ می‌کند. با طلاسی، دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای خرید طلا نیست و می‌توانید با خیالی آسوده و به صورت آنلاین، سرمایه‌گذاری مطمئن و راحتی را تجربه کنید. از دیگر خدمات طلاسی، کارت هدیه طلای طلاسی است. این کارت‌های هدیه در بسته‌بندی‌های شیک و زیبا ارائه می‌شوند و هدیه‌ای ارزشمند و ماندگار خواهند بود.

مزایا:

خرید و فروش آنلاین طلای آبشده با شروع سرمایه گذاری از 100 هزار تومان

ارائه قیمت لحظه‌ای طلا

امکان خرید و فروش طلا به صورت 24 ساعته

پشتیبانی آنلاین

ارائه ابزارهای تحلیل تکنیکال

امکان دریافت کارت هدیه طلا

معایب:

عدم ارائه خدمات خرید و فروش سکه و جواهرات

آدرس شعب: تهران، میدان هروی، بازار طلای هروی سنتر، پلاک B44

شماره تماس: 02191690818

آدرس وب‌سایت: talasea.ir

صفحه اینستاگرام: talasea_ir

تلگرام: t.me/talasea_ir

توییتر: x.com/talasea_ir

لینکدین: www.linkedin.com/company/talasea

3. گلدیکا

گلدیکا، سامانه‌ای امن و معتبر با مجوزهای رسمی، امکان خرید و فروش آنلاین طلا با کمترین کارمزد و بدون محدودیت را برای شما فراهم می‌کند. در گلدیکا می‌توانید به راحتی و با قیمت منصفانه، طلای مورد نظر خود را به صورت فیزیکی همراه با فاکتور رسمی تحویل بگیرید.

مزایا:

دارای مجوز‌های قانونی لازم

تأمین و نگهداری مطمئن طلای خریداران تا لحظه‌ی تحویل

تجربه حضور در بازار سنتی طلا جواهر

تسویه‌ی ریالی سریع یا تحویل فوری طلا در قالب‌های استاندارد و با فاکتور رسمی

معایب:

عدم ارائه خدمات خرید و فروش طلای زینتی

آدرس شعب: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع نوآوری شهید ستاری، طبقه پنجم، واحد ۵۲۳

شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰ ۹۶ ۱۹۶

آدرس وب‌سایت: goldika.ir

صفحه اینستاگرام: goldika_ir

تلگرام:t.me/goldika_ir

توییتر: ندارد

لینکدین: ندارد

4. طلاین

طلاین، سامانه‌ای آنلاین برای خرید و فروش طلای آبشده بدون اجرت و مالیات است. در طلاین، بهترین قیمت طلا را بر اساس نرخ لحظه‌ای بازار دریافت می‌کنید و سرمایه‌گذاری خود را بدون پرداخت هزینه‌های اضافی انجام می‌دهید.

مزایا:

خرید و فروش آنلاین و حضوری طلای آبشده

ارائه قیمت لحظه‌ای طلا

ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری

امکان ساخت زیورآلات دلخواه از روی طلای آب شده

تحویل حضوری طلا در ۵ استان تهران، اصفهان، کرمان، هرمزگان و یزد

معایب:

عدم ارائه خدمات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا

آدرس شعب: تهران: تهران، بازار بزرگ، ابتدای ناصر خسرو، پاساژ شمس العماره، طبقه منفی یک، پلاک ۳۳۴

یزد: یزد، میدان شهید بهشتی، خیابان دهم فروردین، پلاک ۳۲۴

شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۹۳۳۳۳

آدرس وب‌سایت: tlyn.ir

صفحه اینستاگرام: tlyn.ir

تلگرام: ندارد

توییتر: x.com/tlyn_ir

لینکدین: www.linkedin.com/company/tlyn

5. ملّی گلد

ملی‌گلد، پلتفرمی امن و پیشرفته برای خرید و فروش آنلاین طلای آبشده است که توسط شرکت یارا تجارت الکترونیک بنیان، از شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری‌های مالی و تجارت الکترونیک، توسعه یافته است. این شرکت با سابقه درخشان در حوزه فناوری‌های مالی، امنیت و اعتبار ملی گلد را تضمین می‌کند.

مزایا:

خرید و فروش آنلاین طلای آبشده

پشتیبانی آنلاین

امکان تحویل به صورت آبشده یا شمش و سکه

صندوق سپرده‌گذاری طلا با حداقل 25 گرم

معایب:

عدم ارائه خدمات خرید و فروش سکه و جواهرات

نیاز به سرمایه بالاتر

آدرس شعب: شیراز، عفیف آباد، تقاطع کوچه 4 شهید بهشتی و کوچه 4 عرفان منش، پلاک 61، ساختمان ملّی گلد

شماره تماس: 02191300003

آدرس وب‌سایت: melligold.com

صفحه اینستاگرام: www.instagram.com/melligold

تلگرام: t.me/melligoldd

توییتر: ندارد

لینکدین: ندارد

6. زرپاد

زرپاد، پلتفرمی امن و مطمئن با مجوزهای قانونی برای خرید و فروش آنلاین شمش طلا با بهترین قیمت است. در زرپاد، علاوه بر معاملات طلا، می‌توانید از خدمات مشاوره، آموزش و مدیریت دارایی نیز بهره‌مند شوید.

مزایا:

خرید و فروش آنلاین شمش استاندارد طلا

ارائه قیمت لحظه‌ای طلا

امکان پیگیری آنلاین سفارشات

معایب:

عدم ارائه خدمات سرمایه‌گذاری در طلای آبشده

هر کاربر فقط ۵۰ گرم در روز می تواند خرید طلا انجام دهد

آدرس شعب: تهران، محله تیموری، بلوار مهندس علی تیموری

شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۷۷۰۰۰ - ۰۲۱۵۴۱۸۷

آدرس وب‌سایت: zarpaad.com

صفحه اینستاگرام: www.instagram.com/zarpaad

تلگرام: t.me/zarpaad

توییتر: ندارد

لینکدین: ندارد

7. تکنوگلد

تکنوگلد، پلتفرمی آنلاین برای خرید و فروش طلای آبشده است که به شما امکان می‌دهد حتی با 1 میلی‌گرم طلا، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای بابت اجرت، مالیات و نگهداری، معاملات خود را انجام دهید.

مزایا:

خرید و فروش آنلاین طلای آبشده

تضمین اصالت کالا

ذخیره طلا در بانک کارگشایی

معایب:

عدم ارائه خدمات خرید و فروش سکه و جواهرات

آدرس شعب: ندارد

شماره تماس: 47708050 - ۰۲۱

آدرس وب‌سایت: technogold.gold

صفحه اینستاگرام: www.instagram.com/technogold_ir

تلگرام: t.me/Technogold_official

توییتر: ندارد

لینکدین: www.linkedin.com/company/technogoldir

8. وال گلد:

با وال‌گلد، طلای آب‌شده را بدون اجرت خرید و فروش کنید و سرمایه‌گذاری مطمئنی را تجربه کنید. همچنین در صورت تمایل، می‌توانید طلای خود را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید.

مزایا:

خرید و فروش آنلاین طلای آبشده

پشتیبانی آنلاین

امکان دریافت طلای فیزیکی

معایب:

عدم ارائه خدمات خرید و فروش سکه و جواهرات

آدرس شعب: تهران ،تقاطع خیابان حافظ و کریمخان زند، پلاک ۲۸۰، مجتمع تجاری الماس کریمخان، طبقه ۱-، پلاک ۱۲۰

شماره تماس: ۹۱۰۰۸۳۳۶-۰۲۱

آدرس وب‌سایت: wallgold.ir

صفحه اینستاگرام: www.instagram.com/w.wallgold.ir

تلگرام: ندارد

توییتر: ندارد

لینکدین: ندارد

9. دیجی‌کالا

دیجی‌کالا یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آنلاین ایران است که اخیرا امکان خرید آنلاین طلای آبشده را نیز فراهم کرده است.

مزایا:

تنوع بالای محصولات طلا و جواهر

امکان مقایسه قیمت‌ها

ارائه تخفیف‌های ویژه

امکان پرداخت در محل

معایب:

عدم ارائه خدمات خرید و فروش طلای آبشده به صورت ذره ذره

آدرس شعب: تهران - خیابان گاندی جنوبی - نبش خیابان ۲۱ - پلاک ۲۸

شماره تماس: ۰۲۱ - ۹۱۰۰۰۱۰۰

آدرس وب‌سایت: www.digikala.com

صفحه اینستاگرام: www.instagram.com/digikalacom

تلگرام: www.linkedin.com/company/digikala

توییتر: x.com/digikalacom

لینکدین: www.linkedin.com/company/digikala

10. داریک

داریک، پلتفرمی آنلاین برای خرید و فروش طلای آبشده است که به شما امکان می‌دهد با کمترین سرمایه، به راحتی و با استفاده از ابزارهای پیشرفته، در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنید و ارزش پول خود را حفظ کنید.

مزایا:

امکان تعیین قیمت خرید و فروش

خرید و فروش آنلاین طلای آبشده

نگهداری طلاهای خریداری شده

خرید و فروش طلا پس از احراز هویت در لحظه

معایب:

عدم ارائه خدمات خرید و فروش جواهرات

خرید حداقل با 300 هزار تومن

آدرس شعب: تهران , سهروردی ، اندیشه 3 ، پلاک 92، واحد 3

شماره تماس: 021-91005588

آدرس وب‌سایت: daric.gold

صفحه اینستاگرام: www.instagram.com/daric.gold_co

تلگرام: t.me/daric_market

توییتر: x.com/Daric_gold

لینکدین: www.linkedin.com/company/daricmarket

11. عیاره

عیاره، پلتفرمی آنلاین و 24 ساعته برای خرید و فروش آسان طلای آبشده با قیمت لحظه‌ای و رقابتی است. در عیاره می‌توانید قبل از خرید، قیمت‌ها را با مظنه بازار مقایسه کنید و با اطمینان خاطر، طلای آبشده خود را به صورت آنلاین خریداری کنید.

مزایا:

خرید و فروش آنلاین و حضوری طلای آبشده

ارائه قیمت لحظه‌ای طلا

امکان تبدیل طلای خریداری شده به سکه و جواهرات موجود در انبار

معایب:

شروع با حداقل با 200 هزار تومان

عدم ارائه خدمات خرید و فروش جواهرات

آدرس شعب: خیابان انقلاب اسلامی، خ فلسطین، پلاک ۲۸۱، طبقه ۵

شماره تماس: 021-66463167

آدرس وب‌سایت: ayyareh.com

صفحه اینستاگرام: www.instagram.com/ayyareh.ir

تلگرام: t.me/ayyarehir

توییتر: ندارد

لینکدین: www.linkedin.com/company/ayyareh

12. بازار طلا

این پلتفرم، ارتباطی امن و مدرن بین بنکداران، تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر در سراسر کشور ایجاد کرده و به شما امکان می‌دهد به راحتی و با اطمینان، سرمایه خود را به طلا تبدیل کنید. همچنین می‌توانید از طلافروشان سراسر ایران به صورت آنلاین خرید کنید.

مزایا:

ارائه اطلاعات کامل و به‌روز در مورد قیمت طلا، سکه و ارز

امکان مقایسه قیمت‌ها

پایان رپرتاژ آگهی