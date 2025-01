گوشی های تقلبی در بازار ایران و راه های تشخیص

گوشی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین تجهیزات در زندگی روزمره ما محسوب می‌شود که قابلیت‌های بی‌شماری دارد. از آن جایی که میزان تقاضا برای این کالا بسیار بالاست، برندهای زیادی در زمینه تولید و عرضه گوشی‌های هوشمند در سراسر دنیا فعالیت می‌کنند. یکی از مشکلاتی که ممکن است افراد با آن مواجه شوند، گوشی تقلبی است. متاسفانه برخی افراد سودجو در بازار در حال فعالیت هستند و گوشی‌های تقلبی را به نام اورجینال با قیمت بالا و کیفیت پایین عرضه می‌کنند. در بازار ایران نیز شاهد این مسئله هستیم، به همین دلیل این مطلب را به روش‌های تشخیص گوشی اصل از تقلبی اختصاص داده‌ایم تا در دام کلاهبرداران نیفتید و بتوانید یک خرید مطمئن را تجربه نمایید. در ادامه همراه ما باشید.

روش تشخیص آیفون اصل از تقلبی

اگر قصد خرید گوشی ‌آیفون را دارید، پیشنهاد می‌شود که قبل از خرید با راه های تشخیص گوشی اصل از تقلبی آشنا باشید. روش‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهیم شد:

بررسی کد IMEI

یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص گوشی اصل از فیک، بررسی کد IMEI است. این کد 15 رقم دارد و روی جعبه تلفن همراه درج می‌شود. ابتدا وارد تنظیمات گوشی خود شده و از قسمت General گزینه About را انتخاب کنید. کدی که روی جعبه گوشی شما نوشته شده باید با کدی که در قسمت About می‌بینید یکی باشد. متاسفانه امروزه بسیاری از فروشندگان کد IMEI را تغییر می‌دهند؛ در نتیجه توصیه ما این است که برای تشخیص اصالت تلفن همراه مورد نظر خود، کد #06#* را شماره‌گیری نمایید و کد IMEI را در یکی از دو وب سایت imei.info یا numberingplans.com وارد کنید.

استفاده از سامانه همتا

روش دیگری که می‌تواند به تشخیص گوشی اصل از تقلبی به شما کمک کند، استعلام اصالت گوشی از طریق سامانه همتا است. برای انجام این کار باید در ابتدا کد #7777* را شماره‌گیری نموده و از بین گزینه‌هایی که برای شما به نمایش در می‌آید، گزینه استعلام اصالت را انتخاب کنید. سپس، کد IMEI را وارد کرده و بعد گزینه تأیید را انتخاب کنید. در صورتی که گوشی شما اورجینال باشد، اطلاعات گوشی به همراه نام شرکت واردکننده برایتان پیامک خواهد شد.

بررسی بسته‌بندی گوشی

در زمان خرید بسته‌بندی گوشی خود را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید. مطمئن شوید که بسته‌بندی پلاستیکی به طور کامل دور جعبه را پوشانده و رنگ و نوشته‌های هک شده روی جعبه نیز منحصربه‌فرد و اصل هستند.

بررسی شماره سریال گوشی

با بررسی سریال نامبر نیز می‌توان از اصالت آیفون مطمئن شد. هر آیفونی دارای شماره سریال منحصربه‌فردی است و برای این که بتوانید از طریق آن از اصالت گوشی خود مطمئن شوید، باید در ابتدا وارد تنظیمات و بخش General شده و از آن جا گزینه About را انتخاب نموده و در نهایت شماره سریال گوشی خود را کپی کنید. سپس، وارد وب سایت رسمی اپل و بخش Check Coverage شوید. در این بخش می‌توانید شماره سریال آیفون خود را وارد نمایید. چنانچه آیفون شما فیک باشد، پیغام Invalid Serial Nubmer برای شما نمایش داده خواهد شد. در مقابل، اگر گوشی اورجینال باشد، پیغام This phone has not been activated را مشاهده خواهید نمود.

بررسی اپلیکیشن‌های پیش فرض

به طور معمول کلیه اپلیکیشن‌های اختصاصی اپل به صورت پیش فرض روی آیفون نصب می‌شوند؛ از جمله اپلیکیشن‌های پیش فرض می‌توان به مرورگر سافاری، قطب‌نما و اپ استور اشاره داشت. چنانچه در منوی رابط کاربری به جای اپ استور، پلی استور را مشاهده کردید، صد در صد گوشی مورد نظر تقلبی است.

مقایسه گوشی با یک مدل دیگر

روش دیگری که می‌تواند به شما در تشخیص آیفون اصل از تقلبی کمک کند، این است که گوشی مورد نظر را با یک آیفون دیگر که از اصل بودن آن مطمئن هستید، مقایسه نمایید. توجه داشته باشید که هر دو مدل باید مشخصات یکسانی داشته باشند تا امکان مقایسه سایز، مشخصات و طراحی ظاهری گوشی‌ها فراهم شود. در صورت مشاهده هرگونه تفاوت، احتمال این که گوشی مورد نظر فیک باشد وجود خواهد داشت.

بررسی لوگوی اپل در پنل پشتی گوشی

روش بعدی برای تشخیص گوشی اصل از فیک، بررسی لوگوی اپل است. معمولاً لوگوی اپل به حالتی طراحی شده که اگر آن را لمس کنید، تفاوتی با بدنه دستگاه احساس نخواهید کرد؛ به بیان دیگر هیچ‌گونه برآمدگی حس نمی‌کنید. چنانچه طراحی لوگو نسبت به بدنه گوشی متفاوت بود، احتمال این که گوشی فیک باشد وجود خواهد داشت.

بررسی بدنه دستگاه

هیچ‌کدام از آیفون‌های عرضه شده توسط کمپانی اپل مجهز به درگاهی برای اتصال کارت حافظه میکرو اس دی و... نیستند. چنانچه گوشی هوشمند مورد نظر شما چنین درگاهی داشت، آیفون فیک است.

روش تشخیص گوشی اندرویدی اصل از تقلبی

اکنون که با روش‌های تشخیص گوشی آیفون اصل از فیک آشنا شدیم، در این بخش به گوشی‌های اندرویدی می‌پردازیم. علاوه بر بررسی جعبه گوشی و ظاهر و طراحی آن، یک سری نکات دیگر برای تشخیص اصالت گوشی‌های اندرویدی وجود دارد که در ادامه شرح خواهیم داد:

سیستم عامل قدیمی

گوشی‌های فیک اندرویدی عمدتاً مجهز به سیستم عامل قدیمی هستند. به بیان دیگر، گوشی مورد نظر مشابه با مدل‌های جدید و گران‌قیمت طراحی شده، اما مشخصات سخت‌افزاری ضعیفی دارد و به همین علت نمی‌تواند از نسخه جدید سیستم عامل استفاده نماید. در نتیجه، باید به منوی تنظیمات گوشی بروید و از بخش «درباره گوشی» نسخه سیستم عامل را چک کنید. سپس، وارد وب‌سایت رسمی برند گوشی مورد نظر شده و مدل گوشی خود را وارد کنید و مشخصات آن اعم از سیستم عاملی که گوشی استفاده می‌کند را با گوشی خود مقایسه نمایید.

بررسی کد IMEI

با بررسی کد IMEI نیز می‌توانید از اصالت گوشی اندرویدی مطمئن شوید. همان‌طور که گفتیم این کد ۱۵ رقمی است و با استفاده از کد #06#* می‌توانید به آن دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این، می‌توانید وارد تنظیمات گوشی اندرویدی خود شده و از قسمت About Phone این کد را از بخش Status به دست آورید. همچون گوشی‌های ایفون، برای تشخیص اصالت گوشی اندرویدی با استفاده از این کد می‌توانید وارد سامانه همتا شده یا این که از کد دستوری #۷۷۷۷#* استفاده نمایید. اگر گوشی اندرویدی شما اصل باشد، پیامکی حاوی مشخصات گوشی شما برایتان ارسال خواهد شد.

در نهایت، توصیه می‌شود که اگر قصد خرید گوشی آیفون یا گوشی‌های اندرویدی را دارید، ضمن توجه به مواردی که در این مطلب گفته شد، از اعتبار فروشنده نیز اطمینان حاصل نمایید. لازم است علاوه بر فروشگاه های گوشی اطراف محل زندگی خود در بستر اینترنت نیز به تحقیق و جستجو در رابطه با گوشی مدنظر خود بپردازید زیرا فروشگاه های اینترنتی زیادی (مثلا فروشگاه همراه سیب) وجود دارند که گوشی و سایر کالاهای دیجیتال را با قیمت مناسب همراه گارانتی معتبر عرضه میکنند و علاوه بر فروش حضوری امکان خرید آنلاین را نیز دارند. البته حتما باید قبل از خرید، اینماد سایت و نظرات کاربران این فروشگاه‌ها را بررسی کنید.

علاوه بر این، توصیه می‌شود که قیمت گوشی مورد نظر را با قیمت بازار مقایسه کنید؛ چنانچه قیمت مدل مورد نظر شما در مقایسه با آن چه که در بازار در حال فروش است بسیار پایین‌تر بود، به احتمال زیاد گوشی فیک است. همچنین، پیش از خرید گوشی را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید و از اصالت جعبه آن مطمئن شوید. فراموش نکنید که گوشی‌های اصل رجیستر شده دارای گارانتی هستند.

