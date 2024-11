پر در آمدترین مشاغل در دبی | معرفی شغل های پردرآمد برای ایرانیان در دبی

در هنگام مهاجرت کاری به کشور دیگر، آگاهی از وضعیت شغلی و اقتصادی آن کشور اهمیت زیادی دارد. امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از کشورهایی شناخته می‌شود که حقوق و مزایای بالایی برای مشاغل مختلف ارائه می‌کند. در ادامه فهرستی از پردرآمدترین مشاغل دبی به همراه میانگین دستمزدهای سال ۲۰۲۴ به درهم امارات آورده شده است:

امارات با ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه‌های تجاری، گردشگری و خدمات رفاهی برای خانم‌ها محیط کاری مناسبی را فراهم کرده است. حقوق بالا و معافیت‌های مالیاتی نیز انگیزه‌ای برای اشتغال خانم‌ها در این شهر به‌شمار می‌آید.

در ادامه ویدئویی از شهر دبی مشاهده می کنید که با توجه به آن میتوانید با اطمینان خاطر حدس بزنید که فرصتهای شغلی در این شهر بسیار زیاد است. به دلیل رفاه بالا، مشاغل دارای حقوق عالی هستند و با هر شغلی در دبی میتوانید به راحتی و سطح کیفی بالای زندگی، هزینه های زندگی را کسب کنید.

درآمد مشاوران املاک در دبی به دلیل رونق بازار املاک و تقاضای بالا برای خرید ملک در دبی و اجاره ملک، به‌طور کلی بالا است. میزان درآمد این شغل به چند عامل مانند تجربه، نوع ملک (تجاری یا مسکونی)، تعداد معاملات و میزان کمیسیون بستگی دارد. در زیر یک میانگین درآمدی برای مشاوران املاک در دبی آورده شده است:

نکات مهم:

برای ایرانیان، مشاغل زیر بسیار مناسب هستند، به خصوص که در این حوزه‌ها تقاضا برای نیروی کار ماهر وجود دارد:

1. تجارت و بازرگانی بین‌المللی

- ایرانیان به واسطه تسلط بر دو زبان فارسی و انگلیسی و همچنین آشنایی با تجارت خاورمیانه، برای مشاغل مرتبط با بازرگانی بین‌المللی گزینه مناسبی هستند. تجار و مدیران فروش ایرانی می‌توانند در شرکت‌های واردات و صادرات در دبی مشغول به کار شوند و حقوقی بین ۱۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ درهم در ماه دریافت کنند.

2. حوزه فناوری اطلاعات و توسعه نرم‌افزار

- برای مهندسان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ایرانی، فرصت‌های شغلی زیادی در دبی وجود دارد. شرکت‌های فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها به دلیل مهارت‌های فنی خوب، علاقه‌مند به استخدام مهندسان نرم‌افزار و تحلیل‌گران داده از ایران هستند. حقوق این افراد بسته به تخصص و تجربه بین ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ درهم در ماه است.

3. آموزش و تدریس

- دبیران و مدرسان ایرانی به دلیل مهارت‌های بالا در ریاضی، علوم و زبان، در سیستم آموزشی دبی و به ویژه در مدارس بین‌المللی شانس بالایی دارند. حقوق مدرسان در دبی بین ۱۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰ درهم است و مدارس بین‌المللی معمولاً بسته‌های حمایتی مانند مسکن و بیمه نیز ارائه می‌دهند.

4. مشاغل فنی و مهندسی

- مهندسان ایرانی در زمینه‌های مختلفی مانند معماری، عمران و مکانیک می‌توانند در پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی دبی مشغول به کار شوند. حقوق مهندسان تازه‌کار در این حوزه‌ها حدود ۱۵,۰۰۰ درهم است و با افزایش تجربه به ۳۰,۰۰۰ درهم و بیشتر نیز می‌رسد.

5. مشاوره مالی و حسابداری

- ایرانیان با تخصص در حسابداری و مالیات، به خصوص کسانی که با استانداردهای بین‌المللی آشنایی دارند، می‌توانند در شرکت‌های حسابداری و مشاوره مالی در دبی به راحتی مشغول شوند. حقوق حسابداران حرفه‌ای بین ۱۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ درهم است.

در ادامه جدول پردرآمدترین شغل‌ها در دبی همراه با میانگین درآمد ماهانه آن‌ها (به درهم) آمده است:

- مزایا:

- دستمزد بالا و بدون مالیات: حقوق در دبی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بالاتر است و به علاوه معاف از مالیات است.

- زندگی در یک شهر پیشرفته و چندفرهنگی: دبی فرصت‌های زیادی برای زندگی در یک محیط مدرن و بین‌المللی فراهم می‌کند.

- چالش‌ها:

- هزینه‌های بالای زندگی: زندگی در دبی به ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن، هزینه بالایی دارد.

- شرایط ویزا و اقامت: اشتغال در دبی نیازمند ویزای کاری است که به وسیله کارفرما تأمین می‌شود.

همان طور که در اینجا، سایت های کاریابی ویژه ای همچون جاب ویژن یا جاب اینجا و غیره، برای پیدا کردن کار وجود دارد، در امارات نیز سایت های معتبر در حوزه کاریابی و استخدام وجود دارد. حتی بسیاری از سایت ها مختص مهاجران خارجی هستند و به راحتی با این سایت ها کار پیدا می کنند. در ادامه با آن ها آشنا خواهید شد.

البته این سایت، نوعی شبکه اجتماعی برای متخصصانی است که در سراسر دنیا به دنبال کار هستند.

به نقل از سایت گلف تلنت GulfTalent:

GulfTalent پرتال استخدام آنلاین پیشرو در خاورمیانه است که توسط بیش از 10 میلیون متخصص با تجربه از همه بخش ها و دسته های شغلی استفاده می شود. این به عنوان منبع اصلی استعدادهای محلی و خارجی برای بیش از 10000 نفر از بزرگترین کارفرمایان و آژانس های استخدام در سراسر منطقه عمل می کند.

این شرکت که در سال 2005 تأسیس شد، چشم انداز استخدام آنلاین منطقه را از طریق رویکردهای نوآورانه و همچنین وسواس بی وقفه خود در مورد کیفیت و برتری متحول کرده است.

GulfTalent توسط یک تیم کارکشته از متخصصان جوان با سوابق مختلف در صنایع مختلف از جمله فناوری، مالی، فروش و استخدام اداره می شود. این تیم همچنین انبوهی از تجربیات بین المللی را در چهار قاره گرد هم آورده است.