جاهای دیدنی دبی در تابستان| معرفی 6 مکان دیدنی دبی در تابستان

کارتینگ زعبیل یکی از بهترین تفریحات هیجان‌انگیز دبی در فصل تابستان است. این پیست کارتینگ که در کنار دبی مال قرار دارد، به شما امکان می‌دهد تا یک تجربه سرعتی بی‌نظیر را در فضای باز و امن تجربه کنید. طراحی مدرن و تکنولوژی پیشرفته به کار رفته در این پیست، آن را به یکی از محبوب‌ترین مکان‌ها برای علاقه‌مندان به ماشین‌هایم سابقه‌ای تبدیل کرده است. کارتینگ زعبیل با مسیرهای چالشی و امکانات حرفه‌ای خود، مناسب برای تمامی سنین است.

قیمت استفاده از این تفریح به ازای هر ۱۵ دقیقه حدود ۱۲۰ درهم است که این قیمت می‌تواند با توجه به زمان و تخفیف‌های موجود متغیر باشد. این هزینه شامل تمامی تجهیزات ایمنی مانند کلاه و دستکش می‌شود و شما می‌توانید در محیطی کاملاً ایمن و استاندارد از این تفریح لذت ببرید. امکانات کارتینگ زعبیل شامل پیست حرفه‌ای، تجهیزات ایمنی کامل، فضایی مناسب برای استراحت و تماشای مسابقاتو همچنین امکان رزرو آنلاین است.

آدرس: دبی، دبی مال.

موزه ایلوژن دبی یکی از جذاب‌ترین و شگفت‌انگیزترین مکان‌های تفریحی در دبی است که تجربه‌ای متفاوت از واقعیت و خیال را برای بازدیدکنندگان به ارمغان می‌آورد. در این موزه، شما با مجموعه‌ای از آثار هنری و علمی مواجه می‌شوید که با استفاده از خطای دید، حس‌های شما را به چالش می‌کشند. از اتاق‌های چرخان و معلق تا آینه‌های بی‌پایان و توهمات سه‌بعدی، هر گوشه از این موزه شما را به دنیایی از شگفتی‌ها می‌برد. این مکان برای تمامی سنین مناسب است و تجربه‌ای آموزنده و تفریحی را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند.

موزه ایلوژن دبی به شما این امکان را می‌دهد که لحظاتی متفاوت را ثبت کنید و عکس‌هایی بی‌نظیر از خود و خانواده‌تان بگیرید. هزینه بلیط برای بزرگسالان (افراد ۱۵ سال به بالا) حدود ۱,۳۱۳,۰۰۰ تومان است. این هزینه با توجه به فصل و تخفیف‌های مختلف می‌تواند متغیر باشد، اما ارزش تجربه کردن این موزه بی‌نظیر را دارد. امکانات این موزه بخش‌هایی برای عکاسی وفروشگاه‌هایی است که محصولات مرتبط با موزه را ارائه می‌دهند.

آدرس: امارات، دبی، خور دبی، ال سیف، منطقه میراث.

دلفیناریوم دبی یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های تفریحی دبی است که تجربه‌ای فوق‌العاده از نزدیک با دلفین‌ها و شیرهای دریایی را به بازدیدکنندگان ارائه می‌دهد. در این مجموعه، شما می‌توانید شاهد نمایش‌های هیجان‌انگیز دلفین‌ها و شیرهای دریایی باشید که با حرکات نمایشی و هماهنگی بی‌نظیر خود، بازدید کنندگان را شگفت‌زده می‌کنند. این نمایش‌ها برای تمامی سنین جذاب است و علاوه بر سرگرمی، به شما اطلاعات مفیدی درباره زندگی و رفتار این موجودات دوست‌داشتنی ارائه می‌دهد.

هزینه بلیط برای بازدید از دلفیناریوم دبی حدود ۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان است که بسته به زمان بازدید و تخفیف‌های ویژه می‌تواند متفاوت باشد. این مجموعه همچنین امکانات ویژه‌ای نظیر امکان شنا با دلفین‌ها و عکس‌برداری یادگاری را نیز ارائه می‌دهد که تجربه شما را فراموش‌نشدنی‌تر می‌کند. دلفیناریوم دبی دارای محیطی مناسب برای خانواده‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها است.

آدرس: دبی، ام حریر، کریک پارک.

برج خلیفه دبی، بلندترین ساختمان جهان با ارتفاع بیش از ۸۲۸ متر، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهر است. این برج نماد معماری مدرن و مهندسی پیشرفته است و هر ساله میلیون‌ها بازدیدکننده از سراسر دنیا را به خود جذب می‌کند. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های برج خلیفه، بازدید از طبقات ۱۲۴ و ۱۲۵ است که به شما امکان می‌دهد چشم‌انداز بی‌نظیری از شهر دبی و خلیج فارس را از بالاترین نقطه شهر مشاهده کنید.

در این طبقات علاوه بر مناظر فوق‌العاده، امکاناتی مانند تلسکوپ‌های پیشرفته و کافه‌های لوکس در دسترس بازدیدکنندگان قرار دارد. بازدید از برج خلیفه به ویژه در ساعت‌های غیر پیک، تجربه‌ای خاص و به‌صرفه‌تر خواهد بود. قیمت بلیط در این ساعات حدود ۲,۷۵۸,۰۰۰ تومان است که با توجه به امکانات و دیدنی‌های این مکان، تجربه‌ای مفرح به حساب می‌آید. امکانات برج خلیفه شامل فروشگاه‌های لوکس، رستوران‌های مجلل و دسترسی به دبی مال است که تجربه بی‌نظیری را برای شما فراهم می‌کند.

آدرس:امارات، دبی، بزرگراه شیخ محمد بن زاید، جنب مرکز خرید دبی مال.

آکواریوم دبی مال یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین آکواریوم‌های سرپوشیده جهان است که در مرکز خرید دبی مال قرار دارد. این آکواریوم با داشتن بیش از ۱۴۰ گونه دریایی، شامل کوسه‌ها، سفره‌ماهی‌ها و ماهی‌های رنگارنگ، به شما این امکان را می‌دهد تا دنیای شگفت‌انگیز زیر آب را از نزدیک مشاهده کنید. یکی از جذاب‌ترینبخش‌های این آکواریوم، تونل شیشه‌ای است که بازدیدکنندگان می‌توانند از داخل آن عبور کرده و از دیدن موجودات دریایی در بالای سر و اطراف خود لذت ببرند.

آکواریوم دبی مال به‌طور ویژه برای خانواده‌ها و کودکان طراحی شده و تجربه‌ای آموزنده و تفریحی را برای تمام سنین فراهم می‌کند. علاوه بر بازدید از تونل آکواریوم، شما می‌توانید از فعالیت‌هایی مانند قایق‌سواری با کف شیشه‌ای و شنا با کوسه‌ها نیز لذت ببرید. قیمت بلیط برای بازدید از این آکواریوم حدود ۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان است.

آدرس: امارات، دبی، اتوبان شیخ زاید، مرکز خرید دبی مال.

پارک آبی لاگونا در دبی یکی از جدیدترین و محبوب‌ترین پارک‌های آبی است که در منطقه ساحل لامر قرار دارد. این پارک با طراحی مدرن و امکانات متنوع خود، تجربه‌ای شاد و هیجان‌انگیز را برای تمامی سنین فراهم می‌کند. لاگونا دارای چندین سرسره آبی مهیج، استخر موج‌سواری، رودخانه آرام و مناطق مخصوص بازی کودکان است که به همه اعضای خانواده اجازه می‌دهد از یک روز پر از سرگرمی لذت ببرند.

پارک آبی لاگونا به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود در نزدیکی ساحل، به بازدیدکنندگان امکان می‌دهد تا بعد از یک روز پر از تفریح، از مناظر زیبا و امکانات ساحلی نیز بهره‌مند شوند. همچنین رستوران‌ها و کافه‌های متعدد در نزدیکی پارک وجود دارند که لحظات استراحت و غذا خوردن را لذت‌بخش‌ترمی‌کنند. قیمت بلیط برای بزرگسالان ۱۹۵ درهم و برای کودکان (۲ تا ۱۲ سال) ۱۴۵ درهم است. این پارک تمامی تجهیزات لازم از جمله جلیقه نجات و امکانات ایمنی را به صورت رایگان ارائه می‌دهد تا بازدیدکنندگان با خیال راحت از تفریحات آبی لذت ببرند.

آدرس: امارات، دبی، جمیرا، ساحل لامر.

به نقل از propertyfinder:

If you’re wondering what to do in Dubai in summer, we suggest Aquaventure Waterpark for sure.This place is excellent for families, as it has more than 30 water slides and a lot of water activities to enjoy.

ترجمه:

اگر می‌خواهید در تابستان در دبی چه کاری انجام دهید، ما حتما پارک آبی Aquaventure را پیشنهاد می‌کنیم. این مکان برای خانواده‌ها بسیار عالی است، زیرا بیش از 30 سرسره آبی و فعالیت‌های آبی زیادی برای لذت بردن دارد.