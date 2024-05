ریزش مو در کودکان تا چه حد طبیعی است؟ 0 تا 100 دلایل + راهکار

موی انسان در هر سنی می‌ریزد، حتی کودکی! اگر ریزش موی کودک طبیعی باشد، نیازی به مراجعه به پزشک نیست. پزشکان پوست و مو می‌گویند به طور معمول ریز ۵۰ تا ۱۰۰ تار موی کودک در طول طبیعی است. ریزش طبیعی نه باعث کچلی می‌شود و نه آسیب‌های دیگری مثل خارش، سوزش یا پوسته‌پوسته شدن سر را به همراه دارد. گاهی اوقات ریزش موی کودکان بنا به دلیل یک بیماری خاص اتفاق می‌افتد و به پیگیری و درمان نیاز دارد. در این گزارش اطلاعاتی درباره ریزش طبیعی و غیرطبیعی موی کودکان ارائه می‌دهیم و همچنین بررسی می‌کنیم چه زمانی لازم است فرزندتان را به پزشک نشان دهید.

Hair loss isn't uncommon in kids, but its causes may be different from those of adult-onset baldness. Often, children lose hair because of a scalp disorder. Many of the causes aren't life-threatening or dangerous. Still, losing hair can take a toll on a child's emotional well-being.

ترجمه: ریزش مو در کودکان موضوع غیر معمولی نیست، اما علت آن ممکن است با ریزش موی بزرگسالان متفاوت باشد. اغلب، کودکان به دلیل اختلال در پوست سر، موهای خودشان را از دست می‌دهند. در بسیاری از مواقع دلیل ریزش موش کودکان یک دلیل خطرناک و تهدید کننده نیست. اما با این حال، ریزش مو می‌تواند بر سلامت عاطفی آنها تأثیر بگذارد. منبع: healthline

آیا ریزش موی کودکان طبیعی است؟

موی انسان در هر سنی می‌ریزد و این طبیعی است. وقتی موهای فرزندتان را شانه می‌کنید، ممکن است چند تار موی گره‌خورده در برس گیر کند. با مراقبت‌های صحیح از موی کودکان، میزان ریزش مو کم‌تر می‌شود. اگر ریزش موی کودک به اندازه‌ای باشد که تغییر محسوسی در تراکم موها ایجاد نکند و باعث تاسی نشود، معمولا جای نگرانی ندارد و طبیعی است. ریزش موی طبیعی هیچ نشانه‌ دیگری مثل خارش پوست سر ندارد.

همان طور که در سایت مادرشو آمده است:

ریزش موی نوزاد کاملاً طبیعی است و جایی برای نگرانی وجود ندارد. نوزادان اغلب طی شش ماه اول موهایشان را از دست می‌دهند. این نوع از ریزش مو تلوژن افلوویوم نامیده می‌شود. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ مو یک مرحلهٔ رشد و یک مرحلهٔ استراحت دارد. مرحلهٔ رشد حدود سه سال و مرحلهٔ استراحت حدود سه ماه طول می‌کشد؛ هرچند طول مرحله‌ٔ استراحت از یک ماه تا شش ماه هم نرمال است. در طول مرحلهٔ استراحت، مو در فولیکول باقی می‌ماند تا زمانی که موی جدید شروع به درآمدن کند.

اگر از شامپوهای مخصوص کودک یا اسپری‌هایی که مخصوص باز کردن گره موی کودک هستند، استفاده کنید، موهای فرزندتان راحت‌تر شانه می‌شود و ریزش آن کم‌تر خواهد بود. همچنین بهتر است روبالشی از جنس کتان یا پنبه برای فرزندتان انتخاب کنید تا موهای حساس او آسیب نبیند و ریزش آن شدت نگیرد.

ریزش موی طبیعی کودکان زیر یک سال

نوزادها با موهای نرم و کرکی متولد می‌شوند. بسیاری از نوزادها در بدو تولد بسیار پرمو هستند و حتی در صورتشان هم مو دارند. این موهای نرم و کرکی کم‌کم شروع به ریزش می‌کنند و نوزادان تا شش ماهگی موی زیادی ندارند!

وقتی در سر نوزاد دست می‌کشید، موهای کرکی و نرم او را کف دستتان می‌بینید. همچنین ممکن است هنگام حمام موهای نوزاد بریزد یا لباس‌ها، حوله یا روبالشی او پر از موهای نازک و کرکی باشد. همه این موارد طبیعی است همانطور که طبیعتا از یک سنی به بعد اقدام به از پوشک گرفتن کودک خود می کنید این را هم بدانید که ریزش مو طبیعی بوده و موهای فرزندتان بعد از ۷ تا ۸ ماهگی دوباره شروع به رشد می‌کنند. موهای جدید ریشه و ساقه‌های محکم‌تری دارند و فقط در حد طبیعی (۵۰ تا ۱۰۰ شاخه در طول روز) می‌ریزند.

فراموش نکنید که از دست دادن تمام موهای کرکی طبیعی است، جای نگرانی ندارد و با موهای اصلی جایگزین می‌شود؛ اما اگر موهای اصلی فرزندتان رشد کرده و بعد از آن تاحد تاسی ریزش دارد، طبیعی نیست و باید پیگیری کنید.

علت‌های ریزش غیرطبیعی موی کودک چیست؟

ریزش غیرطبیعی موی کودک ممکن است به دنبال یک بیماری خاص ایجاد شود یا خودش نشانه یک بیماری باشد. پس اگر فرزندتان در هر روز بیشتر از ۱۰۰ تار مو از دست می‌دهد و بخش‌هایی از پوست سرش نمایان شده است، باید پیگیری‌های لازم را انجام دهید.

شایع‌ترین علت‌های ریزش غیرطبیعی موی کودکان را در ادامه نام می‌بریم:

شیمی‌درمانی

عفونت پوست سر

خاراندن بیش از اندازه پوست سر به دلیل شوره

شپش

ابتلا به قارچ کچلی سر

آلوپسی و بیماری‌های خود ایمنی

بیماری تیروئید

سوء تغذیه

تریکوتیلومانیا (اختلال روانی که باعث می‌شود کودک موهای خود را بکشد، بکند و بجود)

ابتلا به یک بیماری یا شروع مصرف یک داروی خاص

چه زمانی برای ریزش موی کودک به دکتر مراجعه کنیم؟

اگر ریزش موی فرزند شما کم‌تر از ۱۰۰ تار مو در طول روز است و نشانه دیگری مثل خارش پوست سر یا کم‌وزن شدن کودک نمی‌بینید، نیازی به مراجعه به پزشک نیست. در مقابل، در صورت ریزش بیش از حد موی سر کودک یا مشاهده نشانه‌هایی که در ادامه نام می‌بریم، باید فرزندتان را به پزشک نشان دهید.

شدت ریزش مو به مرور زمان بیشتر می‌شود.

پوست سر کودک خارش دارد و خارش آن با حمام هم رفع نشده است.

در بعضی از نقاط پوست سر کودک مشخص است و تاسی ایجاد شده.

موهای ابرو یا مژه کودک هم ریزش دارد.

ریزش موی کودک از بعد یک اتفاق خاص مانند بیماری، مصرف یک دارو، شوک روانی، ضربه یا سوختگی ایجاد شده است.

رشد کودک نیز با اختلال مواجه شده است.

موهای کودک نازک و شکننده هستند.

دقت داشته باشید که ریزش موی غیرطبیعی در کودکان علت‌های مختلفی دارد. بنابراین ابتدا کودک را نزد پزشک پوست و مو ببرید و اگر مشکلی در پوست یا موی کودک وجود نداشت، با متخصص غدد، تغذیه و پزشک اطفال هم مشورت داشته باشید.

نکات مهم در پیشگیری از ریزش موی کودکان

همانطور که گفتیم، ریزش موی ۵۰ تا ۱۰۰ تار موی کودک در طول روز طبیعی است، اما با مراقبت از موهای فرزندتان می‌توانید شدت این ریزش طبیعی را هم کم‌تر کنید. در ادامه به نکاتی برای مراقبت از موی کودکان و پیشگیری از ریزش موی آن‌ها ارائه می‌دهیم:

به تغذیه فرزندتان اهمیت بدهید و مطمئن باشید انواع ویتامین‌ها، پروتئین‌ها و کلسیم در رژیم غذایی او وجود دارد.

موهای فرزندتان را بیش از حد نشویید. شستشوی بیش از اندازه موهای کودک را خشک و شکننده می‌کند.

موهای کودک را با آب خیلی داغ نشویید.

از شامپوهای سازگار با موی کودک برای شستشو استفاده کنید. ممکن است لازم باشد برای پیدا کردن یک شامپوی مناسب، لازم باشد شامپوهای مختلف را امتحان کنید تا متوجه شوید کدام یک از آن‌ها بیشترین سازگاری را با موی فرزندتان دارند.

موی خیس کودک را شانه نکنید.

هنگام شانه کردن موهای کودک، موها را نکشید و گره‌های مو را به آرامی باز کنید.

برای خشک کردن موهای کودک بعد از حمام از یک حوله مخصوص و لطیف استفاده کنید.

آیا تراشیدن موی سر باعث تقویت آن می‌شود؟

بسیاری از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ایرانی اعتقاد دارند که اگر موهای نوزاد یا کودک از ته تراشیده شود، پرپشت‌تر در می‌آید و تقویت می‌شود. این باور اشتباه است و هیچ مبنای علمی ندارد. وقتی موهای نوزاد یا کودک را می‌تراشید، از نو در می‌آید؛ اما نه پیاز مو تغییری می‌کند و نه جنس ساقه‌های آن. توصیه ما این است که از درمان‌های سنتی مانند تراشیدن سر یا استفاده از داروهای گیاهی مانند حنا بدون مشورت با پزشک استفاده نکنید. زیرا ممکن است فرزندتان حساسیت‌هایی داشته باشد که از آن اطلاع ندارید و با استفاده از روش‌های سنتی، به او آسیب برسانید.

پایان رپرتاژ آگهی