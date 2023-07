مجموعه ی چهار سطحی کتاب های Four Corners اثر Jack C. Richards و David Bohlke به منظور آموزش زبان انگلیسی به دیگر نقاط جهان در انتشارات Cambridge به چاپ رسیده است. از آنجا در زبان انگلیسی تسلط بر چهار مهارت اصلی؛ شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن از اصول یادگیری است، لذا مجموعه کتاب Four Corners به این چهار مهارت توجه بسیار نموده تا زبان آموختگان را با جنبه های مختلف زبان انگلیسی آشنا کند. مجموعه ی Four Corners به لهجه ی امریکایی تهیه شده و آموزش را مبتنی بر سادگی و قابل فهم بودن گذاشته تا مطالب به راحتی فهمیده و استفاده شود. به علت آسان تر بودن لهجه ی امریکایی نسبت به بریتانایی و قابل فهم بودن آن، اکثر آموزشگاه ها سری کتاب های Four Corners را برای آموزش انتخاب می کنند. از دیگر قابلیت های مجموعه ی Four Corners این است که می توانید به راحتی در خانه و به صورت خودخوان آن را مطالعه کنید و زبان انگلیسی را خود تقویت کنید.

راهنمای خرید کتاب Four Corners (فور کرنرز 1 2 3 4)

کتاب Four Corners 1

برای آموزش از سطح مبتدی و پایه می بایست با خرید کتاب Four Corners 1 شروع کنید. برای کسانی که با زبان انگلیسی آشنایی ندارند و یا آموزش های اولیه زبان انگلیسی را فراموش کرده اند، این سطح برای شروع مناسب می باشد. براساس استاندارد CEFR، شماره یک کتاب سطح A1 است، که دارای گرامر مقدماتی و کلمات ساده و مطالب مبتدی برای شروع است. هر درس از 4 بخش A , B , C, D تقسیم شده که در هر کدام بر هر یک از مهارت های زبان انگلیسی تمرکز شده است.

کتاب Four Corners 2

برای کسانی که اندکی با زبان انگلیسی آشنا هستند و دانش اولیه ای از آن دارند، این سطح برای شروع مناسب است. با خرید کتاب Four Corner 2 که دارای سطح A2 است و در آن با گرامرها و لغات و اصطلاحات جدید و پایه و اندکی از مبتدی پیشرفته تر آشنا می شوید. تمریناتی که برای تقویت مهارتSpeaking آمده از دیگر ویژگی های این سری کتاب ها می باشد.

کتاب Four Corners 3

شماره 3 این کتاب در واقع سطح متوسطه زبان انگلیسی را شامل می شود و سطح B1 است. کسانی که با زبان انگلیسی در مدرسه آشنا شده اند و اطلاعات کافی از آن دارند می توانند مستقیما زبان را از این کتاب ادامه دهند. در این شماره تمرکز بر بهبود و ارتقای مهارت هایی است که قبلا کسب کرده اید؛ تا اعتماد به نفش کافی را برای استفاده از زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف داشته باشید.

کتاب Four Corners 4

شماره 4 آخرین کتاب از سری مجموعه ی Four Corners است و برای زبان آموزان سطح متوسط رو به بالا مناسب است. در واقع سطح B1+ است. در این کتاب مهارت ها و سطح تمرینات به مراتب سخت تر از سری های قبلی به حساب می آید. با آموزش در این سطح شما به راحتی می توانید مطالب زبان انگلیسی در فیلم ها و پادکست ها را متوجه شوید.

ساختار آموزشی فور کرنرز

هر کتاب Four Corners که از شماره ی 1 تا 4 تقسیم بندی می شود، دارای 12 درس است. تمامی این دروس در راستای آموزش گرامر و تلفظ لغات و درک مطلب و تقویت مکالمه به گونه ای جمع بندی شده اند تا به صورت روان و ساده مطالب را انتقال دهند. برای آمادگی قبل از شروع یک درس، بخشی به نام Warm up در نظر گرفته شده تا به صورت خلاصه و مفید شما را با محتوای آن درس آشنا کند. به منظور تقویت مکالمه و تشویق به گفتگو، در هر درس بخشی به نام keep talking وجود دارد که باعث می شود زبان آموختگان درباره آن موضوع، مهارت گفتاری و شنیداری خود را ارتقا بخشند.

• کتاب کار: بعد از آن که تمرینات کتاب و مطالب را مرور کرده اید؛ برای سنجش بیشتر دانش زبانی خود می توانید از کتاب کارهای Four Corners استفاده کنید. کتاب های کار Four Corners همراه با کتاب های اصلی می باشند و دارای تمرینات نوشتاری و شنیداری بیشتری نسبت به کتاب اصلی هستند.

• کتاب معلم: در این نوع کتاب پاسخ تمرینات و سوالات درون کتاب های Four Corners آورده شده است که در واقع راهنمایی است برای معلمان که برای کار با زبان آموختگان در نظر گرفته شده است.

• سی‌دی صوتی: تمامی بخش های صوتی درون کتاب توسط سی دی خوانده شده تا با نوع تلفظ بیشتر آشنا شوید.

• سی دی تصویری: به منظور یادگیری مکالمه بدون اضطراب و آشنایی با نوع و نحوه ی مکالمات زبان انگلیسی تکنیک های مربوطه در این فایل جمع آوری شده است.

با اتمام دوره ی کتاب های Four Corners می بایست به سراغ کتاب های پیشرفته زبان انگلیسی برای ادامه ی تکمیل یادگیری زبان بروید. کتاب های Four Corners در واقع پله ای هستند برای پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی. مفاهیم و گرامرها و لغات کاربردی فراوانی که در این چهار سطح آموزش داده شده را می توانید در کتاب های پیشرفته به کار گیرید و مابقی قواعد و لغات را آموزش ببینید.

