شاید با شنیدن انیمیشن به این فکر کنید که این دسته از فیلم و سریال ها تنها برای کودکان مفید است و دیدن آن ها برای بزرگسالان تقریبا کاری بدون هیجان تلقی می شود، اما اینطور نیست و بیشتر انیمیشن ها طرفداران بزرگسال زیادی دارند که تمام قشرها از دیدن آن لذت خواهند برد، اما بهترین انیمیشن کدام است؟

در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین انیمیشن های ساخته شده در دنیا بپردازیم، تا شما بتوانید برای دانلود انیمیشن های پر طرفدار دنیا اقدام کنید.

بهترین انیمیشن کدام است؟

برای دانلود انیمیشن باید فاکتورهای خاصی مدنظر گرفته شود، این فاکتورها اعم از این هستند که گرافیک های موجود در آن چقدر با دقت و ظرافت کار شده است، به علت انیمیشن بود فیلم و سریال باید رنگ بندری های زیادی در آن به کار رفته باشد.

انیمیشن سریالی آئوشی - Aoashi 2022

انیمیشن آئوشی محصول سال 2022 به کارگردانی آکیرا ساتو و نویسندگی یوگو کوبایاشی است، یوگو کوبایاشی که خالق این سریال می باشد برای اولین بار داستان این انیمیشن را در مجله مانگای شوگاکوکان ویکلی بیگ کمیک منتشر کرد.

این انیمیشن که محصول استدیو پروداکشن آی. جی یکی از مطرح طرین استدیو های ژاپنی که در ساخت انیمه فعالیت می کند می باشد این انیمیشن در ابتدا از شبکه NHK General TV در ژاپن منتشر گردید و بعد از موفقیت آن بلافصاله در پلتفرم دیزنی پلاس هم منتشر شود.

این انیمیشن که فصل اول آن شامل 10 قسمت می باشد داستان درباره پسری آشیتو آئوی که استعداد بسیار خوبی در بازی فوبتال دارد و همه تلاش خود را می کند که بتواند به یک دبیرستان خوب که دارای تیم فوتبال مطرحی است ورود پیدا کند اما امید های او زمانی از بین می رود که برای تیمش یک مشکل ایجاد می شود. برای دانلود انیمیشن Aoashi 2022 به سایت جوان تی وی مراجعه کنید.

انیمیشن روح - Soul 2020

انیمیشن روح محصول کشور آمریکا و در ژانر ماجراجویی , خانوادگی می‌باشد و به کارگردانی پیت داکتر، کمپ پاورز و به سازندگی پیت داکتر، مایک جونز، کمپ پاورز در سال ۲۰۲۰ ساخته شده است.

در انیمیشن روح بازیگرانی چون جیمی فاکس، تینا فی، جان راتزنبرگر، دیوید دیگز، فیلیسیا رشاد، گراهام نورتون، ریچل هاوس و… به ایفای نقش پرداخته اند. پیت داکتر، کارگردان برنده ۲ جایزه اسکار که کارگردانی انیمیشن‌هایی چون انیمیشن Monsters Inc 2001 شرکت هیولا ها، انیمیشن Up 2009 بالا و انیمیشن Inside Out 2015 درون و بیرون را بر عهده داشته، وظیفه کارگردانی و نوشتن فیلمنامه انیمیشن Soul را بر عهده دارد؛ این انیمیشن تا کنون موفق به دریافت پنج جایزه و کاندیدای دریافت هجده جایزه معتبر بین المللی دیگر شده است.

انیمیشن هتل ترانسیلوانیا 4 - Hotel Transylvania 4: Transformania 2022

انیمیشن هتل ترانسیلوانیا 4 محصول سال 2022 کشور آمریکا و کمپانی سونی پیکچرز به کارگردانی جنیفر کلوسکا و دریک دریمون که به صورت مشترکا کارگردانی چهارمین قسمت از مجموعه انیمیشن های هتل ترانسیلوانیا را بر عهده داشته اند.

نویسندگی فیلمنامه این انیمیشن بر عهده گندی تارتاکوفسکی بوده است، این اثر در تاریخ 4 ژانویه 2022 به تهیه کنندگی آلیس دیوی گلدستون توسط کلمیا پیکچرز منتشر گردید و نتوانست همانند نسخه های قبلی این قسمت هم موفق باشد، در این انیمیشن یکی از دلایل عدم موفقیت آن حضور نداشتن آدام سندلر که در سه قسمت قبلی نقش صدا پیشه را ایفا می کرد می شود عنوان کرد.

این انیمیشن هم اکنون در سایت imdb دارای امتیاز 6.0 از مجموع 27 هزار رای ثبت شده می باشد و صدا پیشگانی همچون برایان هال، اندی سمبرگ، سلنا گومز، کوین جیمز و دیوید اسپید نیز هنرنمایی کرده اند.

داستان این انیمیشن به این شرح است: انیمیشن هتل ترانسیلوانیا 4 2022 داستان درباره زمانیکه اختراع مرموز ون هلسینگ از کنترل خارج می شود، درک و رفقای هیولایش همگی به انسان و جانی نیز به هیولا تبدیل می شوند.

هم اکنون که درک در بدنی اشتباهی قرار گرفته و قدرت هایش را از دست داده، به همراه جانی که عاشق زندگی جدیدش به عنوان یک هیولاست باید به ... این انیمیشن به عنوان انیمیشن جدید دوبله فارسی است که طرفداران بسیار زیادی دارد.

منبع: جوان‌ تی وی