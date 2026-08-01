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جهش بیش از 33 برابری سود خالص بانک رفاه کارگران در بهار ۱۴۰۵

جهش بیش از 33 برابری سود خالص بانک رفاه کارگران در بهار ۱۴۰۵
کد خبر : 1821146
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بانک رفاه کارگران بر پایه جدیدترین اطلاعات و صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، در بهار سال جاری با ثبت رشد خیره‌کننده 3371 درصدی سود خالص، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس صورت‌های مالی مذکور، سود خالص این بانک در سه ماهه نخست سال جاری به رقمی بالغ بر 22 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته (حدود ۶۵۱ میلیارد ریال)، جهشی 33 برابری را نشان می‌دهد. 

براساس این گزارش، سود هر سهم بانک در این دوره به 35ریال رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۳۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

براساس گزارش کدال، درآمدهای تسهیلات اعطایی بانک نیز در این دوره با رشد ۵۳ درصدی به بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان‌دهنده ارتقای توان تخصیص منابع و حمایت از بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور است.

این جهش عملیاتی در حوزه اعطای تسهیلات، بیش از هر چیز بیانگر تمرکز راهبردی بانک رفاه کارگران بر ایفای نقش اثربخش در اقتصاد کلان کشور است. هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های پیشران و واحدهای تولیدی، علاوه بر تزریق نقدینگی به رگ‌های صنعت، گامی عملی در جهت تثبیت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید محسوب می‌شود.

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