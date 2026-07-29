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اسامی شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در روز پنجشنبه مورخ هشتم مرداد ماه دراستانها

اسامی شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در روز پنجشنبه مورخ هشتم مرداد ماه دراستانها
کد خبر : 1820206
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موسسه اعتباری ملل اسامی شعب کشیک در استان‌های مختلف را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه پیرو اطلاعیه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، فعالیت شعب در استان‌های زیر در روز پنجشنبه مورخ هشتم مرداد ماه، صرفاً از طریق شعب کشیک اعلام‌شده و در بازه زمانی هفت صبح الی دوازده ظهر انجام می دهد.

این گزارش می افزاید :سامانه بانکداری اینترنتی ،دستگاههای خودپرداز و کارشناسان ارتباطات مردمی موسسه از طریق شماره تماس ۸۴۳۳۳-۰۲۱ آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز خواهند بود .

لیست شعب کشیک به تفکیک استانها:

1. استان ایلام شعبه اشرفی اصفهانی ایلام 471

2. استان البرز شعب فردیس 546/رجایی شهر 399

3. استان بوشهر شعب بندر دیر 440/ بوشهر 405 / برازجان 498

4. استان خوزستان شعب زیتون اهواز 296 / امام خمینی دزفول 317 / آبادان 334 / رامهرمز 432 / شوشتر 538

5. استان سمنان شعب دامغان 270 / گرمسار 273 / مشاهیر 244 / شاهرود 262

6. استان فارس شعب عفیف آباد 371 / معالی آباد 543 / کازرون 448 / مرودشت 385 / مدرس لار 422

7. استان قم شعبه قم 332

8. استان کرمانشاه شعبه مسکن کرمانشاه 504

9. استان کهگیلویه و بویر احمد شعبه یاسوج 412

10. استان گیلان شعب لاهیجان 285 / بهشتی 342 /  بازارچه ساحلی 423

11. استان مازندران شعب تنکابن 256 / قائمشهر 311 / محمود آباد 449

12. استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد شعب شهرکرد 315 / صفائیه یزد 349 / شاهین شهر 407 / میدان ارتش 482 / بروجن 382

13. استان هرمزگان شعب بندرعباس 408 / میناب 429

14. استان همدان شعب بوعلی 406 / ملایر 495

15. قشم (تا اطلاع ثانوی پنجشنبه ها تعطبل می باشد)

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