اسامی شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در روز پنجشنبه مورخ هشتم مرداد ماه دراستانها
موسسه اعتباری ملل اسامی شعب کشیک در استانهای مختلف را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه پیرو اطلاعیه کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، فعالیت شعب در استانهای زیر در روز پنجشنبه مورخ هشتم مرداد ماه، صرفاً از طریق شعب کشیک اعلامشده و در بازه زمانی هفت صبح الی دوازده ظهر انجام می دهد.
این گزارش می افزاید :سامانه بانکداری اینترنتی ،دستگاههای خودپرداز و کارشناسان ارتباطات مردمی موسسه از طریق شماره تماس ۸۴۳۳۳-۰۲۱ آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز خواهند بود .
لیست شعب کشیک به تفکیک استانها:
1. استان ایلام شعبه اشرفی اصفهانی ایلام 471
2. استان البرز شعب فردیس 546/رجایی شهر 399
3. استان بوشهر شعب بندر دیر 440/ بوشهر 405 / برازجان 498
4. استان خوزستان شعب زیتون اهواز 296 / امام خمینی دزفول 317 / آبادان 334 / رامهرمز 432 / شوشتر 538
5. استان سمنان شعب دامغان 270 / گرمسار 273 / مشاهیر 244 / شاهرود 262
6. استان فارس شعب عفیف آباد 371 / معالی آباد 543 / کازرون 448 / مرودشت 385 / مدرس لار 422
7. استان قم شعبه قم 332
8. استان کرمانشاه شعبه مسکن کرمانشاه 504
9. استان کهگیلویه و بویر احمد شعبه یاسوج 412
10. استان گیلان شعب لاهیجان 285 / بهشتی 342 / بازارچه ساحلی 423
11. استان مازندران شعب تنکابن 256 / قائمشهر 311 / محمود آباد 449
12. استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد شعب شهرکرد 315 / صفائیه یزد 349 / شاهین شهر 407 / میدان ارتش 482 / بروجن 382
13. استان هرمزگان شعب بندرعباس 408 / میناب 429
14. استان همدان شعب بوعلی 406 / ملایر 495
15. قشم (تا اطلاع ثانوی پنجشنبه ها تعطبل می باشد)