به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، در مراسم افتتاح مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری فناوری‌های مالی ملل و رونمایی از چهار محصول راهبردی شرکت تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات ملل (فام)، با تحسین اقدام مؤسسه اعتباری ملل در راه‌اندازی این مرکز، اظهار داشت: این اقدام نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان نظام بانکی، نهادهای علمی و زیست‌بوم نوآوری کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف برای توسعه فناوری‌های نوین، اظهار امیدواری کرد این حرکت ارزشمند، زمینه‌ساز شکل‌گیری طرح‌های مشترک، حمایت از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و ارائه خدمات نوآورانه‌تر به مردم و فعالان اقتصادی کشور باشد.

ایمانی خوشخو افزود: توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از ایده‌های خلاقانه، نیازمند همکاری همه بخش‌های علمی، اقتصادی و فناوری کشور است و مراکز نوآوری می‌توانند نقش مهمی در این مسیر ایفا کنند.

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