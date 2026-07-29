از سوی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری عنوان شد:
موسسه ملل با گامهای جدید فناورانه، وارد فصل تازهای شده است؛ بانکداری آینده بدون فناوری معنا ندارد
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با تقدیر از رویکرد نوآورانه مؤسسه اعتباری ملل در توسعه فناوریهای مالی گفت: راهاندازی مرکز نوآوری و سرمایهگذاری فناوریهای مالی ملل، اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه زیستبوم فناوریهای مالی کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، همزمان با افتتاح مرکز نوآوری و سرمایهگذاری فناوریهای مالی ملل و رونمایی از چهار محصول راهبردی شرکت تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات ملل (فام)، دکتر اصغر نوراللهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، از اقدامات نوآورانه این مؤسسه در مسیر توسعه بانکداری هوشمند و فناوریهای مالی تقدیر کرد.
دکتر نوراللهزاده در این مراسم اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که مؤسسه اعتباری ملل به عنوان نخستین مجموعه مالی کشور، مرکز نوآوری و سرمایهگذاری فناوریهای مالی را ایجاد کرده است تا برنامههای هدفمند خود را در حوزه فناوری و کسبوکارهای نوین دنبال کند.
وی افزود: راهاندازی چنین مرکزی، اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه زیستبوم فناوریهای مالی کشور است و صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد در کنار مؤسسه اعتباری ملل، حمایتهای مالی و تخصصی لازم را از کسبوکارهای نوآور و دانشبنیان به عمل آورد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در این مرکز تصریح کرد: بدون شک مجموعههای دیگری نیز به این زنجیره اضافه خواهند شد و مؤسسه اعتباری ملل میتواند همانند یک قطار قدرتمند، واگنهای متعددی از شرکتهای فناور، استارتاپها و کسبوکارهای نوآور را همراه خود کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را با قدرت ادامه دهد.