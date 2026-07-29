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از سوی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری عنوان شد:

موسسه ملل با گام‌های جدید فناورانه، وارد فصل تازه‌ای شده است؛ بانکداری آینده بدون فناوری معنا ندارد

موسسه ملل با گام‌های جدید فناورانه، وارد فصل تازه‌ای شده است؛ بانکداری آینده بدون فناوری معنا ندارد
کد خبر : 1820204
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با تقدیر از رویکرد نوآورانه مؤسسه اعتباری ملل در توسعه فناوری‌های مالی گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری فناوری‌های مالی ملل، اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری‌های مالی کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، همزمان با افتتاح مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری فناوری‌های مالی ملل و رونمایی از چهار محصول راهبردی شرکت تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات ملل (فام)، دکتر اصغر نورالله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، از اقدامات نوآورانه این مؤسسه در مسیر توسعه بانکداری هوشمند و فناوری‌های مالی تقدیر کرد.

دکتر نورالله‌زاده در این مراسم اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که مؤسسه اعتباری ملل به عنوان نخستین مجموعه مالی کشور، مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری فناوری‌های مالی را ایجاد کرده است تا برنامه‌های هدفمند خود را در حوزه فناوری و کسب‌وکارهای نوین دنبال کند.

موسسه ملل با گام‌های جدید فناورانه، وارد فصل تازه‌ای شده است؛ بانکداری آینده بدون فناوری معنا ندارد

وی افزود: راه‌اندازی چنین مرکزی، اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری‌های مالی کشور است و صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد در کنار مؤسسه اعتباری ملل، حمایت‌های مالی و تخصصی لازم را از کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان به عمل آورد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در این مرکز تصریح کرد: بدون شک مجموعه‌های دیگری نیز به این زنجیره اضافه خواهند شد و مؤسسه اعتباری ملل می‌تواند همانند یک قطار قدرتمند، واگن‌های متعددی از شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور را همراه خود کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را با قدرت ادامه دهد.

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