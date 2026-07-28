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موسسه اعتباری ملل آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی

موسسه اعتباری ملل آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
کد خبر : 1819582
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همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و آغاز موج سفر عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مؤسسه اعتباری ملل با بسیج ظرفیت‌های خدماتی و پشتیبانی خود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات بانکی و رفاهی به زائران در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی کشور را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل: تمامی شعب و دستگاه‌های خودپرداز این مؤسسه در مسیرهای تردد زائران و مرزهای خروجی کشور آماده ارائه خدمات بانکی بوده و واحد ارتباط با مشتریان نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی نیازها و درخواست‌های مشتریان خواهد بود.

زائران همچنین می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه متابانک با نشانی www.metabank724.com و اینترنت‌بانک مؤسسه اعتباری ملل، بخش قابل توجهی از خدمات بانکی مورد نیاز خود را به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب دریافت نمایند.

موسسه اعتباری ملل آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی

همچنین مؤسسه اعتباری ملل در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و نیز تسهیل مسیر زائرین اباعبدالله الحسین (ع) تعداد ۴۰ هزار بطری آب معدنی را نیز برای توزیع میان زائران به موکب‌های پذیرایی مستقر در مرزهای خروجی کشور ارسال نموده است تا بخشی از نیازهای زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین تأمین شود.

مؤسسه اعتباری ملل با آرزوی سفری ایمن و زیارتی مقبول برای زائران حسینی، تلاش دارد با ارائه خدمات مطلوب و حمایت از برنامه‌های خدمت‌رسانی، سهمی در تسهیل سفر معنوی عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) ایفا نماید.

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