زائران همچنین می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه متابانک با نشانی www.metabank724.com و اینترنت‌بانک مؤسسه اعتباری ملل، بخش قابل توجهی از خدمات بانکی مورد نیاز خود را به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب دریافت نمایند.

همچنین مؤسسه اعتباری ملل در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و نیز تسهیل مسیر زائرین اباعبدالله الحسین (ع) تعداد ۴۰ هزار بطری آب معدنی را نیز برای توزیع میان زائران به موکب‌های پذیرایی مستقر در مرزهای خروجی کشور ارسال نموده است تا بخشی از نیازهای زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین تأمین شود.

مؤسسه اعتباری ملل با آرزوی سفری ایمن و زیارتی مقبول برای زائران حسینی، تلاش دارد با ارائه خدمات مطلوب و حمایت از برنامه‌های خدمت‌رسانی، سهمی در تسهیل سفر معنوی عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) ایفا نماید.