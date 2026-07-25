بانک تجارت؛ حامی جوانان و خانوادههای ایرانی
بانک تجارت با اعطای 6 همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در 4 ماهه ابتدای سال 1405، بار دیگر نشان داد که حمایت از خانواده و آینده فرزندان این سرزمین، حتی در شرایط خاص نیز اولویت بیقید و شرط این بانک است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک تجارت، این بانک در چهار ماهه نخست سال 1405، در راستای ساخت آینده بهتر برای جوانان و فرزندان ایران، روند اعطای تسهیلات ازدواج را با پرداخت بیش از 52 هزار میلیارد ریال در قالب 15هزار و612 فقره و همچنین تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان را با اعطای بیش از 7 هزار میلیارد ریال به تعداد 7 هزار 849 فقره تداوم بخشید.
براساس این خبر بانک تجارت در تیرماه 1405 مجموعا بالغ بر 11 هزار و 251 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب 4 هزار و 20 فقره به متقاضیان پرداخت کرده است.
آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، روایتی از همت بلند شعب سراسر کشور است که در قالب 23 هزار و 461 خانواده ایرانی، برای شروع زندگی مشترک یا استقبال از قدم نو رسیده، روی حمایت بانک تجارت حساب کردهاند.
بانک تجارت تاکنون 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری را به متقاضیان اعطا کرده است. همچنین با استفاده از زیرساختهای دیجیتال و سامانه باجت، فرآیند ثبتنام تا دریافت تسهیلات را بهصورت غیرحضوری تسهیل کرده تا نویدبخش شروعی آرامتر و مطمئنتر برای نسل جدید در مسیر ساختن آیندهای روشن باشد