خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک تجارت؛ حامی جوانان و خانواده‌های ایرانی

بانک تجارت؛ حامی جوانان و خانواده‌های ایرانی
کد خبر : 1818384
لینک کوتاه کپی شد.

بانک تجارت با اعطای 6 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در 4 ماهه ابتدای سال 1405، بار دیگر نشان داد که حمایت از خانواده و آینده فرزندان این سرزمین، حتی در شرایط خاص نیز اولویت بی‌قید و شرط این بانک است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در چهار ماهه نخست سال 1405، در راستای ساخت آینده بهتر برای جوانان و فرزندان ایران، روند اعطای تسهیلات ازدواج را با پرداخت بیش از 52 هزار میلیارد ریال در قالب 15هزار و612 فقره و همچنین تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان را با اعطای بیش از 7 هزار میلیارد ریال به تعداد 7 هزار 849 فقره تداوم بخشید.

براساس این خبر بانک تجارت در تیر‌ماه 1405 مجموعا بالغ بر 11 هزار و 251 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب 4 هزار و 20 فقره به متقاضیان پرداخت کرده است.

آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، روایتی از همت بلند شعب سراسر کشور است که در قالب 23 هزار و 461 خانواده ایرانی، برای شروع زندگی مشترک یا استقبال از قدم نو رسیده، روی حمایت بانک تجارت حساب کرده‌اند.

بانک تجارت تاکنون 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به متقاضیان اعطا کرده است. همچنین با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال و سامانه باجت، فرآیند ثبت‌نام تا دریافت تسهیلات را به‌صورت غیرحضوری تسهیل کرده تا نویدبخش شروعی آرام‌تر و مطمئن‌تر برای نسل جدید در مسیر ساختن آینده‌ای روشن باشد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل