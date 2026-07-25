به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در چهار ماهه نخست سال 1405، در راستای ساخت آینده بهتر برای جوانان و فرزندان ایران، روند اعطای تسهیلات ازدواج را با پرداخت بیش از 52 هزار میلیارد ریال در قالب 15هزار و612 فقره و همچنین تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان را با اعطای بیش از 7 هزار میلیارد ریال به تعداد 7 هزار 849 فقره تداوم بخشید.

براساس این خبر بانک تجارت در تیر‌ماه 1405 مجموعا بالغ بر 11 هزار و 251 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب 4 هزار و 20 فقره به متقاضیان پرداخت کرده است.

آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، روایتی از همت بلند شعب سراسر کشور است که در قالب 23 هزار و 461 خانواده ایرانی، برای شروع زندگی مشترک یا استقبال از قدم نو رسیده، روی حمایت بانک تجارت حساب کرده‌اند.

بانک تجارت تاکنون 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به متقاضیان اعطا کرده است. همچنین با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال و سامانه باجت، فرآیند ثبت‌نام تا دریافت تسهیلات را به‌صورت غیرحضوری تسهیل کرده تا نویدبخش شروعی آرام‌تر و مطمئن‌تر برای نسل جدید در مسیر ساختن آینده‌ای روشن باشد