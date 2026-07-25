بیمه پارسیان دستگاه منتخب بیمه ای در حسن پیگیری، تعامل و اقدامات موثر در سامانه فواد شناخته شد
بر اساس آمار منتشر شده توسط سامانه فوریت های اداری (فواد 128) بیمه پارسیان به عنوان شرکت منتخب در صنعت بیمه، به دلیل عملکرد مطلوب در این سامانه، در خرداد ماه سال 1405 معرفی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان، بر اساس این گزارش، سامانه فواد که اخیراً توسط دولت و به منظور رسیدگی فوری و پیگیری درخواست ها و شکایت های مراجعان راه اندازی شده است، در آخرین ارزیابی خود، شرکت بیمه پارسیان را به عنوان دستگاه منتخب در حسن پیگیری، تعامل و اقدامات موثر در صنعت بیمه معرفی کرد.
سامانه فواد، یک سامانه ملی برای دریافت و پیگیری فوری گزارشات و شکایات مردمی و همچنین پاسخگویی، افزایش شفافیت و فراهم کردن کانال مستقیم میان شهروندان و ساختارهای اجرایی کشور است. براساس آخرین گزارش منتشر شده این سامانه در خردادماه سال جاری، شرکت بیمه پارسیان به واسطه اقدامات مثبت و موثر و همچنین پیگیری های مستمر مدیریت امور مشتریان، بعنوان شرکت منتخب صنعت بیمه کشور معرفی شد.
ارتباط موثر با بیمه گزاران و رسیدگی و پاسخگویی سریع به شکایات و درخواست های آنان، همواره از اولویت های بیمه پارسیان بوده است، موضوعی که موجب شده این شرکت همواره در این زمینه عملکردی موفق داشته باشد.