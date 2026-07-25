بیمه پارسیان دستگاه منتخب بیمه ای در حسن پیگیری، تعامل و اقدامات موثر در سامانه فواد شناخته شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان، بر اساس این گزارش، سامانه فواد که اخیراً توسط دولت و به منظور رسیدگی فوری و پیگیری درخواست ها و شکایت های مراجعان راه اندازی شده است، در آخرین ارزیابی خود، شرکت بیمه پارسیان را به عنوان دستگاه منتخب در حسن پیگیری، تعامل و اقدامات موثر در صنعت بیمه معرفی کرد.

سامانه فواد، یک سامانه ملی برای دریافت و پیگیری فوری گزارشات و شکایات مردمی و همچنین پاسخگویی، افزایش شفافیت و فراهم کردن کانال مستقیم میان شهروندان و ساختارهای اجرایی کشور است. براساس آخرین گزارش منتشر شده این سامانه در خردادماه سال جاری، شرکت بیمه پارسیان به واسطه اقدامات مثبت و موثر و همچنین پیگیری های مستمر مدیریت امور مشتریان، بعنوان شرکت منتخب صنعت بیمه کشور معرفی شد.

ارتباط موثر با بیمه گزاران و رسیدگی و پاسخگویی سریع به شکایات و درخواست های آنان، همواره از اولویت های بیمه پارسیان بوده است، موضوعی که موجب شده این شرکت همواره در این زمینه عملکردی موفق داشته باشد.

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