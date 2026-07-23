مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت با حضور اکثریت سهامداران بانک برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک به ریاست مرتضی ترک‌تبریزی رییس هیات‌مدیره بانک تجارت، با حضور 63.11 درصد از سهامداران و دکتر علیرضا خاتون‌زاده ابیانه مدیرکل دفتر بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام عدالت و سازمان خصوصی‌سازی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک روز چهارشنبه 31 تیر 1405 در سالن غدیر ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت برگزار شد.