با تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ ؛
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت با حضور اکثریت سهامداران بانک برگزار شد
صورتهای مالی بانک تجارت در سال مالی منتهی به اسفند 1404 در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک به تصویب سهامداران رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک به ریاست مرتضی ترکتبریزی رییس هیاتمدیره بانک تجارت، با حضور 63.11 درصد از سهامداران و دکتر علیرضا خاتونزاده ابیانه مدیرکل دفتر بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام عدالت و سازمان خصوصیسازی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک روز چهارشنبه 31 تیر 1405 در سالن غدیر ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت برگزار شد.
در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیاتمدیره توسط دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404، صورتهای سال مالی این بانک با رای قاطع سهامداران بهتصویب رسید.
سایر دستورات مندرج در آگهی مجمع نیز توسط سهامداران رسیدگی و تعیین تکلیف شد.
از همراهی سهامداران عزیز در مسیر پیشرفت خانواده بزرگ بانک تجارت سپاسگزاریم.