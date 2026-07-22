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امکان ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون

امکان ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون
کد خبر : 1817005
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امکان ثبت‌نام در طرح فروش خودرو وارداتی با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امکان معرفی حساب وکالتی مشتریان بانک توسعه تعاون جهت ثبت‌نام در طرح‌های خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی (salecars.ir) فراهم شده است.
مشتریان بانک توسعه تعاون که حساب‌های خود را در این بانک متمرکز کرده‌اند، می‌توانند از طریق حساب این بانک، فرآیندهای مربوط به ثبت‌نام خودرو را انجام دهند.
شایان ذکر است مشتریانی که متقاضی ثبت‌نام در طرح فروش هستند، می‌توانند از بامداد روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ با مراجعه به سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به نشانی اینترنتی vb.ttbank.ir نسبت به وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ ۵ میلیارد ریال اقدام کنند. شایان ذکر است در صورت عدم تمدید مهلت زمانی طرح فوق از سوی مراجع ذی‌صلاح، حساب وکالتی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کاری پس از خاتمه مهلت اعلامی رفع انسداد خواهد شد.

 

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