افزایش حمایت از بنگاه های تولیدی با رشد گشایش اعتبار اسنادی در بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در سه ماه اول سال 1405 موفق به صدور 56 هزار و 627 میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی ریالی شد که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل رشد 20 درصدی داشت.



بنابراین گزارش بانک توسعه صادرات ایران در سه ماه اول سال مالی 1404 مبلغ 47 هزار و 100 میلیارد ریال گشایش اعتبار اسنادی داخلی را به ثبت رسانده بود.



گشایش اعتبار اسنادی داخلی یکی از خدمات تخصصی بانک توسعه صادرات ایران در حوزه تامین مالی و تسهیل مبادلات تجاری داخلی به شمار می رود و افزایش حجم این خدمت بیانگر توسعه فعالیت های بانک در حمایت از تولید و زنجیره تامین بنگاه های اقتصادی است.

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