تغییر ساعت کاری شعب موسسه اعتباری ملل در خوزستان

با توجه به شرایط ویژه آب‌وهوایی استان خوزستان، به منظور جلوگیری از قطعی برق و مدیریت مصرف انرژی، همچنین حفظ کیفیت ارائه خدمات بانکی، ساعت کاری شعب این مؤسسه در استان خوزستان تا اطلاع ثانوی تغییر یافت.