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تغییر ساعت کاری شعب موسسه اعتباری ملل در خوزستان

تغییر ساعت کاری شعب موسسه اعتباری ملل در خوزستان
کد خبر : 1814268
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با توجه به شرایط ویژه آب‌وهوایی استان خوزستان، به منظور جلوگیری از قطعی برق و مدیریت مصرف انرژی، همچنین حفظ کیفیت ارائه خدمات بانکی، ساعت کاری شعب این مؤسسه در استان خوزستان تا اطلاع ثانوی تغییر یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل: بر این اساس، ساعت فعالیت شعب مؤسسه اعتباری ملل در استان خوزستان مطابق با مصوبه استانداری و شورای هماهنگی بانک‌های استان، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود.

همچنین در روزهای پنجشنبه شعب استان خوزستان به غیر از شعب کشیک تعطیل می باشد.

گفتنی است، شعب کشیک مطابق برنامه تعیین‌شده، آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان خواهند بود.

شعب کشیک استان خوزستان در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۵:

•شعبه کیانپارس اهواز
•آفرینش دزفول
•شادگان
•بهبهان
•اندیمشک

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