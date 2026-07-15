دکتر للـهگانی در مراسم امضای تفاهمنامه با صندوق بازنشستگی صداوسیما:
بانک رفاه کارگران همواره در پی ارتقای سطح خدماترسانی به بازنشستگان است
بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی صداوسیما، تفاهمنامه همکاری با این صندوق امضاء کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهمنامه طی مراسمی که برای این منظور در محل بانک برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و دکتر قرهتپهئی رئیس صندوق رسید.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه برنامههای اجرایی و توسعهای بانک با محوریت کارگران و بازنشستگان تدوین و عملیاتی میشوند گفت: بر این اساس علاقهمند به خدماترسانی و سرویسدهی به بازنشستگان عضو صندوق هستیم و بر این اساس آمادگی داریم در کنار ابزارهای موجود، محصولات اعتباری، تعهداتی و الکترونیک ویژه صندوق طراحی و معرفی کنیم.
وی افزود: بانک رفاه کارگران متعلق به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است و همواره در پی ارتقای سطح خدماترسانی به این قشر محترم است. بر این اساس میتوانیم با ایجاد بستری مشترک، همکاریهای استراتژیک و هدفمندی را با صندوق بازنشستگی صدا و سیما آغاز کنیم تا خدمات متمایزی را به بازنشستگان عضو این صندوق ارائه دهیم.
دکتر للـهگانی به تسهیلات قرضالحسنه بانک رفاه کارگران ویژه بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این بانک در هر ماه حدود 30 هزار فقره تسهیلات 60 میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت میکند. این تسهیلات به صورت کاملا غیرحضوری پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران با تجربه سالها حضور اثربخش در حوزه تولید و اشتغال به خوبی با چالشهای این حوزه آگاه است تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صدا و سیما و همچنین جایگاه بانک رفاه به عنوان بانکِ کارگران، آمادگی کامل داریم تا با ارائه خدمات متنوع و تأمین مالی هوشمند، از پروژهها و فعالیتهای این بنگاهها حمایت کرده و با همافزایی اقتصادی، مسیر توسعه و پایداری آنها را هموار کنیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به رویکرد مشتریمحوی بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: با توجه به جامعه هدف بانک که عمدتا کارگران و بازنشستگان هستند، رویکرد و ماهیت اقدامات با محوریت تکریم ارباب رجوع است و به همین دلیل در 9 سال متوالی رتبه اول شبکه بانکی در شاخص مشتریمداری به بانک رفاه تعلق گرفته است.
وی در پایان طرح امید رفاه را ازجمله طرحهای بانک رفاه کارگران ویژه بازنشستگان و کسانی که حقوق خود را از این بانک دریافت میکنند برشمرد و گفت: در این طرح هرچه منابع از متقاضیان دریافت شود به همان میزان نیز بانک اختصاص میدهد و در قالب تسهیلات قرضالحسنه به مشمولان پرداخت میشود.
رئیس صندوق بازنشستگی صداوسیما نیز طی سخنانی در این مراسم با قدردانی از حمایتهای بانک رفاه کارگران از بازنشستگان عضو صندوق گفت: مجموعه مدیریت صندوق برای همافزایی با شبکه بانکی، به صورت دقیق و کارشناسی عملکرد بانکها را بررسی و رصد میکند و انتخاب بانک رفاه برای امضای تفاهمنامه همکاری کاملا بر این اساس بوده است.
دکتر قرهتپهئی گفت: ازجمله شاخص مهم برای همکاری مشترک با بانکها، مقوله مشتریمداری است که بانک رفاه در این حوزه عملکرد بسیار مناسبی دارد و هر زمان به شعب این بانک مراجعه شده نهایت احترام به مشتری را مشاهده کردیم.
رئیس صندوق بازنشستگی صداوسیما خاطرنشان کرد: صندوق در دوره اخیر فعالیت خود در چهار سال گذشته با هیچ بانکی تفاهمنامه همکاری امضاء نکرده و انتخاب بانک رفاه به عنوان اولین بانک برای این مهم، پس بررسیهای عمیق کارشناسی و ارزیابیهای فنی و تخصصی بوده است.