رونمایی طرح ملی کارت نشاط با حضور وزیر آموزش و پرورش و مشارکت بانک ایران ‌زمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این مراسم اهداف و ساز و کارهای اجرایی طرح کارت نشاط تشریح و بر ضرورت بهره‌ گیری از ظرفیت فناوری‌ های نوین و بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین و حمایت های جهاد دانشگاهی برای هدفمند کردن حمایت‌ های مردمی از دانش‌ آموزان کم‌ برخوردار تأکید شد.

در این مراسم علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین و استفاده از فناوری در نظام تعلیم و تربیت، اجرای طرح کارت نشاط را گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: این طرح با ایجاد بستری شفاف و هوشمند، کمک ‌های مردمی را متناسب با نیاز واقعی دانش‌ آموزان هدایت کرده و ضمن حفظ کرامت خانواده ‌ها، اثر بخشی حمایت ‌ها را افزایش می‌ دهد.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تشکر از دست اندرکاران این طرح از جمله جهاد دانشگاهی و بانک ایران زمین بیان داشت: به طور حتم این طرح در مرحله آغازین است و همه اعضای خانواده آموزش کشور می توانند در پیشبرد و تکمیل این طرح کمک شایانی داشته باشند.

رضوان حکیم ‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق نیازهای دانش ‌آموزان، بهره ‌گیری از ظرفیت فناوری و همکاری نهادهای مختلف را عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات حمایتی دانست و بر توسعه این طرح در سطح کشور تأکید کرد.

عبدالمجید پورسعید رئیس هیأت سرپرستی بانک ایران ‌زمین در حاشیه این مراسم توسعه بانکداری دیجیتال را بستری برای ارائه خدمات نوین و بهره ‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ های فناوری در خدمت ‌رسانی به جامعه بیان کرد و گفت: کارت نشاط با هدف حفظ کرامت خانواده‌ ها، شفاف ‌سازی فرآیند حمایت‌ های خیرین و تأمین نیازهای واقعی دانش ‌آموزان طراحی شده است و زمینه بهره ‌مندی آنان از خدمات آموزشی، فرهنگی و رفاهی را فراهم می ‌کند.

پورسعید بر گسترش همکاری ‌های فناورانه با سازمان ها و نهادهای مختلف برای توسعه خدمات هوشمند تأکید کرد و افزود: مشارکت بانک ایران زمین با وزارت آموزش و پرورش در پروژه کارت نشاط این امکان را فراهم خواهد کرد تا به بهترین شکل از ظرفیت های موجود در بانک ایران زمین بهره برداری شود و در جهت توسعه ارائه سرویس های بانکی و خدمت رسانی به جامعه دانش آموزانی که امکانات کافی برای تحصیل را ندارند، استفاده شود.

علیرضا کریمی وثیق عضو هیأت سرپرستی بانک ایران ‌زمین نیز توسعه خدمات برای اقشار مختلف جامعه به ویژه دانش آموزان کم بضاعت را از الزامات بانکداری نوین عنوان کرد و گفت: بهره ‌گیری از ظرفیت‌ های بانکداری دیجیتال می‌ تواند زمینه ارائه خدمات مالی متناسب با نیاز گروه‌ های مختلف جامعه را فراهم کند.

بانک ایران ‌زمین با رویکرد توسعه بانکداری دیجیتال و ارائه راهکارهای نوآورانه، در اجرای این طرح ملی با حمایت شرکت جهش پرداز نقش تأمین ‌کننده زیر ساخت ‌های بانکی، صدور کارت، سرمایه‌ گذاری و مشارکت اجرایی را بر عهده دارد. این بانک با تکیه بر توانمندی ‌های فناورانه خود، تلاش دارد از ظرفیت بانکداری هوشمند در مسیر توسعه خدمات اجتماعی و تحقق مسئولیت اجتماعی بهره بگیرد.

در ادامه این مراسم میلاد اقدمی مدیرعامل شرکت جهش پرداز آینده به عنوان مجری کارت نشاط با اشاره به تجربه شکل ‌گیری نئو بانک سازمانی جهش، بر اهمیت هم ‌افزایی میان بانک ایران ‌زمین، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای همکار برای توسعه خدمات نوآورانه تأکید کرد.

اقدمی اجرای طرح کارت نشاط را گامی مؤثر در به‌ کارگیری فناوری برای ارائه خدمات اجتماعی بیان کرد.

گفتنی است کارت نشاط یکی از خدمات نئوبانک جهش است و اجرای این طرح توسط شرکت جهش پرداز آینده، از شرکت ‌های زیر مجموعه بانک ایران ‌زمین انجام می‌شود. این طرح با بهره‌ گیری از زیر ساخت‌ های بانک ایران ‌زمین، امکان ارائه حمایت ‌های هوشمند، شفاف و هدفمند از دانش ‌آموزان کم ‌برخوردار را فراهم کرده است و گامی مؤثر در توسعه عدالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی به شمار می ‌رود.