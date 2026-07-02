اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم تیرماه در استان تهران
لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون جهت ارائه خدمات بانکی در روزهای سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم تیرماه در استان تهران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون, بنابر اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون، شعب کشیک بانک به منظور خدمترسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.
بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روزهای سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم تیرماه به شرح زیر اعلام میشود. شایان ذکر است که فعالیت شعب کشیک از ساعت ۸ الی ۱۲ خواهد بود.
از مشتریان گرامی خواهشمندیم حتیالمقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.
|ردیف
|نام شعبه
|کد
|1405/04/13
|1405/04/14
|1405/04/16
|1
|مستقل مرکزی
|۳۱۳
|*
|*
|*
|2
|فاطمی
|1700
|*
|3
|شهرری
|1705
|*
|4
|شمیران
|1714
|*
|5
|ایران خودرو
|1715
|*
|6
|خیام
|1724
|*
|7
|غدیر شهران
|1725
|*
|8
|ملاصدرا
|1732
|*
|9
|وصال شیرازی
|1736
|*
|10
|نارمک
|1737
|*
|11
|طالقانی
|1743
|*
|12
|فردوسی
|1711
|*
|13
|شهید رجایی
|1719
|*
|14
|تهرانپارس
|1722
|*
|15
|آیت اله کاشانی
|1728
|*
|16
|توحید
|1716
|*
|17
|سعادت آباد
|1731
|*
|18
|توانیر
|1734
|*
|19
|جمهوری
|1735
|*
|20
|امام زاده حسن
|1738
|*
|21
|میرداماد
|1790
|*
|22
|سپهبد قرنی
|1701
|*
|23
|پیروزی
|1708
|*
|24
|آزادی
|1729
|*
|25
|پاسداران
|1718
|*
|26
|میدان تره بار
|1723
|*
|27
|شهید مفتح
|1726
|*
|28
|انقلاب
|1727
|*
|29
|ولیعصر (عج)
|1733
|*
|30
|پونک
|1739
|*
|31
|هویزه
|1744
|*
|32
|ورامین
|1703
|*
|*
|*
|33
|اسلامشهر
|1704
|*
|*
|*
|34
|شهریار
|1706
|*
|*
|*
|35
|پاکدشت
|1709
|*
|*
|*
|36
|دماوند
|1710
|*
|*
|*
|37
|پرند
|1720
|*
|*
|*
|38
|شهر قدس
|1730
|*
|*
|*
|39
|رباط کریم
|1740
|*
|*
|*
|40
|فیروزکوه
|1741
|*
|*
|*
|41
|بومهن
|1742
|*
|*
|*
|42
|احمدآباد مستوفی
|1745
|*
|*
|*