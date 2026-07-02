اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم تیرماه در استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون, بنابر اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون، شعب کشیک بانک به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روزهای سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم تیرماه به شرح زیر اعلام می‌شود. شایان ذکر است که فعالیت شعب کشیک از ساعت ۸ الی ۱۲ خواهد بود.

از مشتریان گرامی خواهشمندیم حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.