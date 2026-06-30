تاکید مدیر عامل بانک توسعه تعاون بر ارائه خدمات به روز و کارآمد به فعالان اقتصادی
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تشریح مأموریت این بانک در حمایت از تولید و بنگاههای کوچک و متوسط گفت: بخش عمده خدمات و تسهیلات بانک توسعه تعاون به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص دارد و این بانک تلاش میکند با تمرکز بر مناطق مختلف کشور، به توسعه متوازن اقتصادی کمک کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده در نشستی با فعالان اقتصادی استان کرمان اظهار کرد: ماهیت بانک توسعه تعاون حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط می باشد و آمار تسهیلات پرداختی نیز این موضوع را نشان میدهد. به گفته وی، نزدیک به ۸۰ درصد تسهیلاتی که در طول سال گذشته پرداخت شده، کمتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده و حدود ۹۱ درصد تسهیلات نیز زیر ۵۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است.
وی افزود: این آمار بهخوبی نشان میدهد که تمرکز اصلی خدمات بانک بر حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهویژه در بخش تولید کشور است. تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن و خدمات توزیع شده و تلاش شده است تا بخشهای مولد اقتصاد بیشترین بهره را از منابع بانکی داشته باشند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به پراکندگی شبکه شعب این بانک در کشور ادامه داد: در نظام بانکی کشور حدود ۶۰ درصد گردش پول در تهران انجام میشود و بهطور میانگین حدود ۴۰ درصد شعب بانکها در تهران مستقر هستند، اما در بانک توسعه تعاون تنها حدود ۱۰ درصد شعب در تهران قرار دارد و بخش عمده شعب در سایر استانها و شهرستانها فعالیت میکنند. به گفته عصارزاده، این رویکرد نشاندهنده مأموریت بانک برای حمایت از توسعه منطقهای و توجه به مناطق کمتر برخوردار است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه متوازن در استانها گفت: استان کرمان نیز همانند بسیاری از مناطق کشور دارای بخشهای برخوردار و کمتر برخوردار است و باید در برنامهریزیهای اقتصادی به این تفاوتها توجه شود. عصارزاده افزود: توسعه زمانی پایدار خواهد بود که همه مناطق از فرصتهای اقتصادی بهرهمند شوند و مناطق محروم نیز سهم بیشتری از سرمایهگذاری و حمایتهای مالی داشته باشند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه به انتظارات فعالان اقتصادی از شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با نرخهای بالای تورم مواجه است، سرعت و سهولت در ارائه خدمات بانکی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی بهدرستی انتظار دارند که خدمات بانکی در سریعترین زمان ممکن ارائه شود و ما نیز این مطالبه را بهعنوان یک واقعیت میپذیریم.
عصارزاده با بیان اینکه بخشی از کندی فرآیندهای بانکی به دلیل الزامات قانونی و مقرراتی است، اظهار کرد: در عین حال بخشی از این موضوع نیز به ساختارها و مهارتهای مدیریتی و اجرایی در شبکه بانکی بازمیگردد و ما تلاش میکنیم با ارتقای توانمندیها و افزایش مسئولیتپذیری در مجموعه بانک، خدمات سریعتر، کارآمدتر و به روزتر به مشتریان ارائه دهیم.
وی تأکید کرد: امروز برای بسیاری از فعالان اقتصادی، سرعت دسترسی به تسهیلات بانکی حتی مهمتر از اختلاف یک یا دو درصدی در نرخ تسهیلات است و بانک توسعه تعاون نیز در تلاش است تا با اصلاح فرآیندها و افزایش بهرهوری، پاسخگوی این نیاز باشد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین به تجربه این بانک در اجرای طرحهای ملی اشاره کرد و گفت: بانک توسعه تعاون یکی از چهار بانکی بوده که در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری نقش فعال داشته است. به گفته وی، منابع اختصاصیافته در این طرح همچنان در مناطق روستایی در حال گردش است و توانسته به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.
عصارزاده در ادامه به نحوه تخصیص برخی منابع حمایتی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر بخشی از تصمیمگیری درباره تخصیص منابع حمایتی و تسهیلات در سطح استانها و توسط استانداریها و مدیران استانی انجام میشود. وی در همین زمینه خواستار توجه بیشتر به بخش تعاون در تصمیمگیریها شد.
وی افزود: بخش تعاون یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور است و بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط در این حوزه فعالیت میکنند. بانک توسعه تعاون نیز آمادگی دارد سهم بیشتری از منابع و تسهیلات را به تعاونیها اختصاص دهد تا این بخش بتواند نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری میان شبکه بانکی و فعالان اقتصادی گفت: گردش منابع مالی در شبکه بانکی و تعامل نزدیکتر میان بانکها و تولیدکنندگان میتواند به افزایش ظرفیت تأمین مالی و ارائه خدمات بهتر به بخش تولید منجر شود و بانک توسعه تعاون نیز خود را متعهد میداند در کنار فعالان اقتصادی برای تقویت تولید و توسعه کشور تلاش کند.
در این نشست، حسنپور نماینده مجلس، سالاری معاون اقتصادی استاندار، سلطانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، حسینزاده رئیس سازمان صنعت و معدن، طبیبزاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان و حکمتی مدیر شعب استان حضور داشتند. در این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی که از مشتریان بانک بودند ضمن قدردانی از همراهی بانک در پیشبرد فعالیتهای اقتصادی، به بیان مسائل و چالشهای پیشرو پرداخته و درخواستهایی در حوزه دریافت تسهیلات و خدمات بانکی مطرح کردند.
بانک توسعه تعاون در مسیر تقویت زنجیره تولید در کرمان
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین در سفر به استان کرمان، ضمن بازدید از صنایع مهم استان و دیدار با فعالان اقتصادی و تعاونیها، بر توسعه همکاریهای مالی با واحدهای تولیدی تأکید کرد.
امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سفر به استان کرمان و با همراهی نعمتالله اله رضایی، رئیس هیئتمدیره، حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه، از شرکت مس شهید باهنر بازدید کرد. در این دیدار که با هدف توسعه همکاریهای مشترک برگزار شد، بر گسترش تعاملات در حوزههای سپردهگذاری، دریافت تسهیلات و ایجاد زنجیره همکاری برای خرید تولیدات مشتریان تأکید شد.
در ادامه این سفر، مدیرعامل بانک توسعه تعاون از کارخانه سیم و کابل زرکابل کرمان نیز بازدید کرد. این مجموعه از مشتریان قدیمی بانک به شمار میرود و در این دیدار راهکارهای توسعه همکاریها در زمینه سپردهگذاری، صدور ضمانتنامه و بهرهمندی از تسهیلات ارزی مورد بررسی قرار گرفت.
از دیگر برنامههای این سفر، نشست صمیمانه با تعاونیهای فعال و برتر استان به میزبانی اتاق تعاون کرمان بود. در این نشست که با حضور حسنپور نماینده استان، ابراهیمی مدیرکل تعاون استان، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، مدیر شعب استان و جمعی از تعاونیهای فعال در حوزههای تولیدی، مسکن، صنعتی، کشاورزی، دانشبنیان و مشاغل خرد و خانگی برگزار شد، مسائل و دغدغههای تعاونیها مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، ابراهیمی مدیرکل تعاون استان ضمن خوشامدگویی به تیم مدیریتی بانک، حضور آنان در استان را منشأ خیر و برکت برای توسعه فعالیت تعاونیها دانست. همچنین حسنپور نماینده مردم کرمان و راور هدف از برگزاری این نشست را کمک به حل مشکلات تعاونیها و تقویت اشتغال در استان، بهویژه در مناطق محروم عنوان کرد.
در این نشست، از تلاشهای عصارزاده مدیرعامل بانک توسعه تعاون و حکمتینیا مدیر شعب استان در حمایت از بنگاههای کوچک، مشاغل خانگی و تعاونیهای استان با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.
پایانبخش برنامههای روز نخست این سفر، دیدار مدیرعامل بانک توسعه تعاون با طالبی استاندار کرمان بود. در این دیدار حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، سالاری معاون اقتصادی استاندار و سلطانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و ابراهیمی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند و درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و حمایت از بخش تعاون در استان گفتوگو شد.
بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم و صنایع خودروسازی
عصارزاده با حضور در شهرستان بم از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و مجموعههای صنعتی فعال در حوزه خودروسازی بازدید کرد.
در دومین روز سفر امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل بانک توسعه تعاون به استان کرمان، برنامه بازدید از شهرستان بم و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در دستور کار قرار گرفت. در این بازدید از مجموعههای صنعتی کرمان موتور، خودروسازی بم و شرکتهای زیرمجموعه این مجموعهها بازدید به عمل آمد.
در جریان این بازدید، بخشهای مختلف تولیدی شامل واحد تولید صندلی و تودوزی و تریم داخلی خودروها، خط رنگ مکانیزه، مجموعه تولید سیم، سوکت و کابلکشیهای مورد نیاز خودرو با بیش از دو هزار مدل تنوع مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نخستین و تنها مرکز ساخت کامل گیربکسهای اتوماتیک در ایران، واحد پرس و ساخت بدنه خودرو و خطوط تولید و مونتاژ خودروهای این کارخانه از دیگر بخشهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، آخرین برنامه سفر در استان کرمان حضور در شعبه ممتاز شهید سلیمانی کرمان به عنوان نخستین شعبه ممتاز استان بود. در ادامه نیز کمیته راهبردی با حضور همکاران مدیریت شعب و روسای شعب استان برگزار شد.