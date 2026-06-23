پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

فرارسیدن ماه حزن و حماسه، ماه محرم و ایام جان‌سوز تاسوعا و عاشورای حسینی را به ملت شریف ایران، خانواده بزرگ و خدوم شبکه بانکی کشور و تمامی ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

عاشورا، تنها یک رویداد در گستره تاریخ نیست؛ مکتبی جاودانه برای تربیت انسان‌هایی آزاده، حق‌طلب و مسئولیت‌شناس است. نهضت سیدالشهدا (ع) به ما ‌آموخت که ایمان، آزادگی، کرامت، صداقت و ایستادگی بر مدار حق، ارزش‌هایی هستند که باید در اندیشه، گفتار و رفتار هر انسان مؤمن تجلی یابند. شور حسینی، آنگاه ماندگار و اثرگذار خواهد بود که با شعور حسینی، بصیرت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری همراه شود.

امروز نیز بیش از هر زمان، جامعه ما نیازمند آن است که با الهام از فرهنگ عظیم و ماندگار عاشورا، روح همدلی، نوع‌دوستی، آزاداندیشی، حرَیت و وفاداری به حقیقت را در زندگی فردی و اجتماعی خود زنده نگه دارد و این میراث گران‌سنگ را تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) پاس بدارد.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که در پرتو الطاف حضرت سیدالشهدا (ع)، عزت، آرامش، همبستگی و سربلندی را نصیب مردم شریف و آزاداندیش ایران اسلامی کند و به همه ما توفیق ارزانی دارد تا با تأسی به مکتب عاشورا، در مسیر خدمت صادقانه، پاسداشت حق و حقیقت و اعتلای میهن عزیزمان گام برداریم.

اسماعیل للـه‌گانی