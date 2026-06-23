خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تویوتای هیبریدی را با خدمات حساب وکالتی مؤسسه اعتباری ملل خرید کنید

تویوتای هیبریدی را با خدمات حساب وکالتی مؤسسه اعتباری ملل خرید کنید
کد خبر : 1803328
لینک کوتاه کپی شد.

این مؤسسه در راستای تسهیل فرآیند ثبت‌نام متقاضیان خرید خودروهای وارداتی، امکان ایجاد حساب وکالتی و مسدودسازی وجه موردنیاز این طرح را برای مشتریان خود فراهم کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، طبق این گزارش متقاضیان خرید خودروهای وارداتی می‌توانند از تاریخ یکم تیر ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به شعب و متابانک مؤسسه به نشانی https://metabank724.com ، نسبت به ایجاد حساب وکالتی اقدام کنند و مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان) را در حساب خود مسدود کنند.

لازم به ذکر است، ثبت‌نام متقاضیان در سامانه اطلاع‌رسانی عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir قابل انجام است و متقاضیان پس از انجام فرآیند وکالتی کردن حساب، امکان ثبت درخواست خرید خودروهای وارداتی را خواهند داشت.

مؤسسه اعتباری ملل با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، در این طرح امکان انجام فرآیند حساب وکالتی را برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی فراهم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی