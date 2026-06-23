تویوتای هیبریدی را با خدمات حساب وکالتی مؤسسه اعتباری ملل خرید کنید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، طبق این گزارش متقاضیان خرید خودروهای وارداتی می‌توانند از تاریخ یکم تیر ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به شعب و متابانک مؤسسه به نشانی https://metabank724.com ، نسبت به ایجاد حساب وکالتی اقدام کنند و مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان) را در حساب خود مسدود کنند.

لازم به ذکر است، ثبت‌نام متقاضیان در سامانه اطلاع‌رسانی عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir قابل انجام است و متقاضیان پس از انجام فرآیند وکالتی کردن حساب، امکان ثبت درخواست خرید خودروهای وارداتی را خواهند داشت.

مؤسسه اعتباری ملل با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، در این طرح امکان انجام فرآیند حساب وکالتی را برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی فراهم کرده است.

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