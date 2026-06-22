به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، این بانک ضمن ابراز قدردانی از همراهی و سعه صدر مشتریان ارجمند، اعلام کرد که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و همچنین یارانه سرپرستان خانوار به حساب صاحبان این سپرده‌ها در موعد مقرر واریز شد.

لازم به ذکر است با توجه به تنوع حساب‌های سپرده‌گذاران در بانک تجارت، واریز وجه به حساب برخی از مشتریان گرامی تا پایان روز جاری انجام خواهد شد.

ضمنا سرویس برات الکترونیک بانک تجارت در دسترس مشتریان قرار دارد.

بانک تجارت با رویکرد شفافیت و پاسخ‌گویی به مشتریان گرانقدر طی سه اطلاعیه مجزا در شبکه‌های اجتماعی این بانک روند فعال‌سازی خدمات و رفع اختلال در زیرساخت‌های بانکی را تشریح کرد:

اطلاعیه شماره یک (تاریخ 1405/03/24)

در کمتر از ۲۴ ساعت ارائه خدمات مبتنی بر کارت در بانک‌تجارت فعال شد

ارائه خدمات انتقال وجه از طریق خودپرداز و خرید از پایانه‌های فروشگاهی و سایر درگاه‌های پرداخت در کمتر از ۲۴ ساعت پس از اختلال، (یکشنبه ۲۴ خرداد ماه) فعال گردید.

همچنین انجام خدمات مبتنی بر کارت از بستر همراه بانک‌تجارت امکانپذیر است.

ضمنا تمامی شعب بانک تجارت در سراسر کشور آماده ارائه خدمات واریز و برداشت به مشتریان فاقد حساب متصل به کارت هستند.

سقف تراکنش‌های روزانه انتقال وجه کارتی از مبدا بانک‌تجارت به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت که مشتریان می‌توانند، سقف مذکور را در ۱۰ تراکنش یکصدوپنجاه میلیون ریالی انجام دهند.

اطلاعیه شماره ۲ (تاریخ 1405/03/26)

فعال‌سازی خدمات اصلی و تداوم خدمت‌رسانی به مشتریان

خدمات انتقال وجه بین بانکی از بستر چک رمزدار و پایا فعال شد.

همچنین سرویس واریز گروهی مشتریان حقوقی برای پرداخت حقوق و مزایای شرکت‌های دارای حساب نزد این بانک در دسترس مشتریان قرار گرفت.

خدمات همراه بانک برای مشتریان دارای کارت به صورت کامل برقرار است.

پرداخت یارانه ۶۳۰ هزار نفر از سرپرستان خانوار به حساب‌های کارت این گروه از مشتریان نیز طبق روال هر ماهه انجام پذیرفت.

فرآیندهای مرتبط با مشتریان گرانقدر بورس کالا و صدور اسناد مالی مرتبط انجام پذیرفت.

تسویه حساب پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی انجام شد و به اتمام رسید.

رفع مسدودی حساب‌های وکالتی خرید خودرو در تاریخ ۲۷ خرداد ماه انجام شد.

رفع کامل اختلالات نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانه‌هاست و تیم‌های تخصصی فناوری بانک به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع کامل اختلال و پایدارسازی خدمات هستند.

اطلاعیه شماره ۳ (تاریخ 1405/03/30)

تداوم خدمت‌رسانی بانک تجارت؛ بازگشت تدریجی خدمات کلیدی بانکی

با تلاش تیم‌های فنی و عملیاتی بانک، خدمات بانکی، اعم از خدمات کارت، چک، پایا، ساتنا ( وارده) فعال و ارائه خدمات مربوط به ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی و تسهیلات از ۳۱ خرداد ماه امکان‌پذیر شد.

خدمات کارت: امکان صدور مجدد رمز اول کارت در شعبه، امکان تمدید تاریخ انقضای کارت در شعبه، امکان رفع مسدودی کارت در شعبه، افزایش انتقال وجه کارتی درون بانکی تاسقف یک‌میلیارد و پانصد میلیون ریال (این امکان تا سقف 5میلیارد ریال افزایش یافت )

خدمات چک: صدور چک بانکی در وجه ذینفع بانک تجارت، صدور چک بین‌بانکی (رمزدار)، واگذاری چک (چکاوک / کلر داخلی)، پرداخت چک‌های صادره به‌صورت حضوری و تبادلی از طریق چکاوک، ثبت و انتقال چک‌های صیادی در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری برای مشتریان حقیقی، تأیید دریافت چک از طریق تمامی درگاه‌ها برای مشتریان حقیقی

سایر خدمات : امکان ارائه خدمات انتقال وجه بین بانکی از بستر پایا، فعال شدن امکان ثبت تراکنش‌های ساتنا از سایر بانک‌ها به مقصد بانک تجارت

امکان ارائه خدمات ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی و تسهیلات

امکان صدور مجدد کارت در سامانه همراه‌بانک

امکان انتقال وجه بین حساب‌های کارتی و سایر حساب‌ها

ثبت / انتقال / تأیید چک‌های صیادی در سامانه صیاد بانک مرکزی برای مشتریان حقوقی و مشترک از طریق درگاه شعبه صاحب حساب

تأیید دریافت چک از طریق تمامی درگاه‌ها برای مشتریان اشتراکی و حقوقی

مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به مشتریان ارجمند است.

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