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خودروهای وارداتی را با حساب وکالتی بانک رفاه کارگران خریداری کنید

خودروهای وارداتی را با حساب وکالتی بانک رفاه کارگران خریداری کنید
کد خبر : 1803008
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مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به صورت غیرحضوری و یا از طریق مراجعه به شعب این بانک، نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام و در طرح فروش خودروهای وارداتی شرکت مگفا شرکت کنند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان متقاضی خرید محصولات این شرکت تا پایان روز دوشنبه 8 تیر ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به سامانه محور به نشانی اینترنتی https://mehvar.rb24.ir یا مراجعه حضوری به شعب این بانک در سراسر کشور (با رعایت حداقل مانده حساب ۵ میلیارد ریال)، نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام و در این طرح شرکت کنند.

شایان ذکر است، استفاده از سامانه‌های فرا رفاه و رفاه‌پلاس موبایل بانک رفاه و سایت بانک رفاه کارگران، دیگر روش‌های غیرحضوری است که مشتریان این بانک می‌توانند از طریق آنها نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود و شرکت در این طرح اقدام کنند.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طرح و نحوه شرکت در آن، به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره ۸۵۲۵ – ۰۲۱ تماس حاصل و نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام کنند. 

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