خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آگهی لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

آگهی لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت (شرکت سهامی عام)
کد خبر : 1801080
لینک کوتاه کپی شد.

هیات مدیره بانک تجارت (سهامی عام) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک که قرار بود در تاریخ 31 خرداد 1405 به‌منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404 برگزار شود، لغو شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

آگهی لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت38027

شناسه ملی 10100834460

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفندماه 1404 بانک تجارت در روزنامه‌های کثیرالانتشار بانک، روزنامه ایران با شماره 9044 مورخ 19 خرداد 1405 و روزنامه دنیای اقتصاد با شماره 6584 مورخ 19 خرداد 1405، به اطلاع صاحبان سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می‌رساند؛ مجمع مذکور در تاریخ 31 خرداد 1405 لغوگردید. زمان برگزاری مجمع فوق‌الذکر متعاقباً از طریق روزنامه‌های فوق‌الاشاره اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هیأت مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی