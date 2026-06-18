به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

آگهی لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت38027

شناسه ملی 10100834460

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفندماه 1404 بانک تجارت در روزنامه‌های کثیرالانتشار بانک، روزنامه ایران با شماره 9044 مورخ 19 خرداد 1405 و روزنامه دنیای اقتصاد با شماره 6584 مورخ 19 خرداد 1405، به اطلاع صاحبان سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می‌رساند؛ مجمع مذکور در تاریخ 31 خرداد 1405 لغوگردید. زمان برگزاری مجمع فوق‌الذکر متعاقباً از طریق روزنامه‌های فوق‌الاشاره اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هیأت مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)