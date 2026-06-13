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ثبت نام جدید خودروهای وارداتی با وکالتی کردن حساب بانک تجارت درخرداد ماه

ثبت نام جدید خودروهای وارداتی با وکالتی کردن حساب بانک تجارت درخرداد ماه
کد خبر : 1798327
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دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی از روز شنبه 23 خردادماه آغاز و تا پایان روز سه‌شنبه 26 خردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و متقاضیان می‌توانند با وکالتی کردن حساب خود در بانک تجارت از این فرصت بهر‌ه‌مند شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، امکان خرید خودروهای وارداتی اتونوین فعال شده و علاقه‌مندان به خرید این محصولات می‌توانند با مسدودسازی 500 میلیون تومان به‌علاوه 20 هزار تومان حداقل موجودی در حساب خود، در کمتر از یک دقیقه نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند.

برای انجام روند وکالتی کردن حساب‌های تجارت و خرید خودروهای وارداتی، تنها کافی‌ست از طریق سامانه حساب‌های وکالتی بانک تجارت به آدرسhttp://www.tejaratbank.ir/vekalati سریع و ساده حساب خود را وکالتی کرده و سپس سایر مراحل را از طریق سامانه یکپارچه دنبال کنید.

علاوه بر این شعب بانک تجارت در سراسر کشور نیز پذیرای مشتریانی هستند که تمایل به وکالتی کردن حساب خود به‌صورت حضوری دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ تماس گرفته و یا از طریق سایت اینترنتی این بانک به آدرس http://www.tejaratbank.ir و همچنین مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور اقدام کنید.

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