استقبال مردم از کدام کارتهای بانکی بیشتر است؟
جدیدترین گزارش شاپرک از عملکرد بانکهای کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵، به پرسشهای مهمی درباره سهم بانکها از کارتهای بانکی و میزان استفاده مردم از آنها پاسخ داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در اقتصاد امروز، تعداد کارتهای بانکی فعال تنها یک عدد آماری نیست؛ بلکه یکی از شاخصهای مهم برای سنجش میزان نفوذ بانکها در زندگی روزمره مردم محسوب میشود. هرچه تعداد کارتهای تراکنشدار یک بانک بیشتر باشد، نشان میدهد مشتریان بیشتری از خدمات آن بانک برای خرید، انتقال وجه و پرداختهای روزانه استفاده میکنند.
از سوی دیگر، کارتهای هدیه و بنکارت نیز نقش مهمی در گردش مالی اقتصاد دارند. بخش قابل توجهی از پرداختهای سازمانی، پاداش کارکنان، خریدهای مناسبتی و حتی برخی طرحهای حمایتی از طریق این ابزارها انجام میشود. به همین دلیل سهم بانکها در بازار کارتهای هدیه و کارتهای اعتباری، تصویری از جایگاه آنها در نظام پرداخت کشور ارائه میکند.
جدیدترین گزارش شاپرک از عملکرد بانکهای کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵، به پرسشهای مهمی درباره سهم بانکها از کارتهای بانکی و میزان استفاده مردم از آنها پاسخ داده است.
کدام بانک بیشترین کارت بانکی فعال کشور را دارد؟
بررسی آمارهای شاپرک نشان میدهد بانک ملی ایران با سهم ۲۰.۶۷ درصدی از کل کارتهای بانکی تراکنشدار کشور در رتبه نخست قرار دارد.
پس از آن بانک ملت با ۱۰.۴۵ درصد، بانک صادرات ایران با ۹.۲۲ درصد و بانک سامان با ۷.۵۶ درصد در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
این آمار نشان میدهد از هر پنج کارت بانکی فعال در کشور، بیش از یک کارت متعلق به بانک ملی ایران است.
مردم بیشتر از کارت کدام بانک برای خرید و پرداخت استفاده میکنند؟
برای پاسخ به این سؤال باید به آمار کارتهای برداشت تراکنشدار مراجعه کرد؛ کارتهایی که عمده خریدها و پرداختهای روزمره مردم از طریق آنها انجام میشود.
بر اساس گزارش شاپرک، بانک ملی ایران با سهم ۲۱.۲۱ درصدی بیشترین تعداد کارت برداشت فعال کشور را در اختیار دارد.
پس از آن بانک ملت با ۱۰.۵ درصد، بانک صادرات ایران با ۹.۲ درصد و بانک سامان با ۷.۸ درصد قرار گرفتهاند.
این آمار نشان میدهد کارتهای بانک ملی همچنان پرکاربردترین ابزار پرداخت در میان مشتریان شبکه بانکی کشور هستند.
کدام بانک در بازار کارتهای اعتباری پیشتاز است؟
بازار کارتهای اعتباری تصویر متفاوتی را نشان میدهد. بر اساس دادههای شاپرک، بانک ملت با سهم ۱۷.۴۸ درصدی بیشترین تعداد کارت اعتباری تراکنشدار کشور را در اختیار دارد.
بانک صادرات ایران با ۱۲.۰۸ درصد، بانک رفاه کارگران با ۹.۷ درصد و بانک ملی ایران با ۹.۰۷ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
کارشناسان معتقدند سهم بالاتر در بازار کارتهای اعتباری میتواند نشانه توسعه بیشتر خدمات اعتباری و ابزارهای مالی نوین در یک بانک باشد.
بیشترین کارت هدیه کشور متعلق به کدام بانک است؟
یکی از جالبترین بخشهای گزارش شاپرک به بازار کارتهای هدیه و بنکارت اختصاص دارد. بر اساس آمارهای رسمی، بانک شهر با سهم ۱۹.۵۶ درصدی بیشترین تعداد کارت هدیه و بنکارت تراکنشدار کشور را در اختیار دارد.
بانک ملی ایران با ۱۲.۷۱ درصد و بانک صادرات ایران با ۸.۹۲ درصد در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
این آمار نشان میدهد بانک شهر در بازاری که عمدتاً با پرداختهای مناسبتی، سازمانی و هدایا مرتبط است، جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
بیشترین سهم از تراکنشهای بانکی کشور در اختیار کدام بانکهاست؟
نگاهی به مجموع تراکنشهای صادرشده و پذیرششده در شبکه شاپرک نشان میدهد سه بانک بیشترین سهم را از صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در اختیار دارند.
در این رتبهبندی بانک ملی ایران در جایگاه نخست قرار گرفته و پس از آن بانک ملت و بانک صادرات ایران قرار دارند.
این سه بانک در مجموع بخش قابل توجهی از گردش تراکنشهای بانکی کشور را مدیریت میکنند.
آیا بازار کارتهای بانکی در اختیار چند بانک خاص است؟
یکی از پرسشهای مهم درباره نظام بانکی، میزان تمرکز بازار است. بررسی شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) در گزارش شاپرک نشان میدهد بازار صدور کارتهای بانکی در هر سه بخش کارت اعتباری، کارت برداشت و کارت هدیه همچنان در محدوده رقابتی قرار دارد.
به عبارت دیگر، اگرچه برخی بانکها سهم بیشتری از بازار دارند، اما هنوز نمیتوان از شکلگیری انحصار در بازار کارتهای بانکی کشور سخن گفت.
آمار شاپرک چه میگوید؟
آمارهای اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد بانک ملی ایران همچنان بیشترین تعداد کارت بانکی فعال و کارت برداشت کشور را در اختیار دارد، بانک ملت در بازار کارتهای اعتباری پیشتاز است و بانک شهر بیشترین سهم را از کارتهای هدیه و بنکارت به خود اختصاص داده است.