پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان
دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
فرارسیدن ۲۵ ذیالحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان را به همه خانوادههای شریف ایرانی، بازنشستگان فرهیخته و پیشکسوتان ارجمند تبریک میگویم.
خانواده در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، تنها یک نهاد اجتماعی نیست؛ بلکه کانونی برای پرورش ارزشهای انسانی، انتقال فرهنگ، تقویت همدلی و شکلگیری سرمایههای اجتماعی است. هر اندازه این بنیان مستحکمتر باشد، جامعه از انسجام، امید و پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.
در کنار این نهاد مقدس، بازنشستگان گرانقدر قرار دارند؛ گنجینههای ارزشمند دانش، تجربه و خرد که دستاوردهای امروز کشور و سازمانها، مرهون سالها تلاش، تعهد و مسئولیتپذیری آنان است. بیتردید تکریم این عزیزان، پاسداشت فرهنگ قدرشناسی و احترام به سرمایههای انسانی و معنوی جامعه است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، بهرهگیری از تجارب پیشکسوتان و صیانت از جایگاه خانواده، ضرورتی راهبردی برای تقویت سرمایه اجتماعی و عبور موفق از چالشها و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور به شمار میرود.
بانک رفاه کارگران بهعنوان بانکی اجتماعی و برخاسته از بطن جامعه کار و تولید، همواره حمایت از خانوادهها و تکریم بازنشستگان ارجمند را از مهمترین مسئولیتهای خود دانسته و در این مسیر، توسعه خدمات و طراحی برنامههای حمایتی متناسب با نیازهای این عزیزان را با جدیت دنبال کرده است.
ضمن گرامیداشت این روز و مناسبت ارزشمند، از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی، آرامش و سربلندی ملت بزرگ ایران اسلامی را مسئلت دارم.
اسماعیل للـهگانی