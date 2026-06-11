پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

فرارسیدن ۲۵ ذی‌الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان را به همه خانواده‌های شریف ایرانی، بازنشستگان فرهیخته و پیشکسوتان ارجمند تبریک می‌گویم.

خانواده در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، تنها یک نهاد اجتماعی نیست؛ بلکه کانونی برای پرورش ارزش‌های انسانی، انتقال فرهنگ، تقویت همدلی و شکل‌گیری سرمایه‌های اجتماعی است. هر اندازه این بنیان مستحکم‌تر باشد، جامعه از انسجام، امید و پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.

در کنار این نهاد مقدس، بازنشستگان گرانقدر قرار دارند؛ گنجینه‌های ارزشمند دانش، تجربه و خرد که دستاوردهای امروز کشور و سازمان‌ها، مرهون سال‌ها تلاش، تعهد و مسئولیت‌پذیری آنان است. بی‌تردید تکریم این عزیزان، پاسداشت فرهنگ قدرشناسی و احترام به سرمایه‌های انسانی و معنوی جامعه است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان و صیانت از جایگاه خانواده، ضرورتی راهبردی برای تقویت سرمایه اجتماعی و عبور موفق از چالش‌ها و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

بانک رفاه کارگران به‌عنوان بانکی اجتماعی و برخاسته از بطن جامعه کار و تولید، همواره حمایت از خانواده‌ها و تکریم بازنشستگان ارجمند را از مهم‌ترین مسئولیت‌های خود دانسته و در این مسیر، توسعه خدمات و طراحی برنامه‌های حمایتی متناسب با نیازهای این عزیزان را با جدیت دنبال کرده است.

ضمن گرامیداشت این روز و مناسبت ارزشمند، از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی، آرامش و سربلندی ملت بزرگ ایران اسلامی را مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گانی