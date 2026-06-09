حمایت بانک توسعه صادرات ایران از اشتغالزایی و بنگاه های صادرات محور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکترافشین خانی و جمعی از مدیران ارشد این بانک در جریان سفر به شهر کاشان و بازدید از خط تولید شرکت دنیای مس در نشستی با مدیران ارشد این شرکت، ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان صادرات محور کشور، اظهار داشت: اولویت بانک توسعه صادرات ایران، توزیع هدفمند منابع در جامعه تولید در قالب تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حفظ توان صادراتی، تولید و اشتغالزایی در کشور است.



وی با اعلام اینکه شاخص کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات ایران در نظام بانکی درسطح بسیار مطلوب است؛ گفت: این بانک توسعه ای با برخورداری از تجربه ویژه در حوزه حمایت از شرکت های صادرات محور، آماده است تا در شرایط خاص کشور با بسته کاملی از خدمات و تسهیلات، پشتیبان جامعه تولید صادرات محورکشور باشد.



خانی در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و حساسیت های پیرامون این موضوع اعلام کرد: براساس برنامه های حاکمیتی و قراردادهای فی مابین بانک و صندوق توسعه ملی آمادگی داریم تا منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی صادرات محور را برای ایجاد زیرساخت های تولید انرژی پاک مانند نیروگاه های خورشیدی فراهم کنیم.



مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به فشار مضاعف شرایط بین المللی بر بخش تولید، یادآور شد: در راستای تاکید مقام معظم رهبری بر وحدت ملی ذیل شعار "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" این بانک درقبال عدم تعدیل نیرو و افزایش اشتغالزایی از سوی بخش تولید کشور، حمایت ویژه ای از این بنگاه ها خواهد داشت.



شرکت دنیای مس از شرکت های صنعتی معتبر در حوزه تولید و صادرات کشوراست و طی دو دهه خدماتی مثل تسهیلات، انواع ضمانت نامه، اعتبار اسنادی داخلی و ... از بانک توسعه صادرات ایران دریافت کرده است.

انتهای پیام/