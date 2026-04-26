اوراق گام بانک تجارت؛ ابزار نوین تأمین مالی و رونق تولید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این اوراق دارای تاریخ سررسید هستند و دارندگان اوراق می‌توانند تا زمان سررسید آن را نزد خود نگهداری کرده یا برای خرید مواد اولیه آن را به جای پول به فروشنده مواد اولیه تحویل دهند.

سررسید این اوراق به‌صورت یک‌ساله بوده و وظیفه پرداخت مبلغ اسمی در سررسید اوراق بر عهده بانک می‌باشد.

رفع موانع پولی، رونق تولید و هدایت منابع مالی مولد به تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار از اهداف انتشار اوراق گام است.

مزایای اوراق گام در مقایسه با اعتبار اسنادی داخلی (LC):

برای انتشار اوراق گام نیازی به پیش دریافت و میان دریافت نیست.

اوراق گام به‌صورت متوالی قابل انتقال است و حتی بخشی از اوراق گام نیز قابل انتقال می‌باشد.

علاوه در بازار پولی این اوراق در بازار سرمایه و بورس قابلیت نقل و انتقال دارد.

اوراق گام را می‌توان برای شرکت‌های گروه صادر نمود و سپس برای انتقال آن در زنجیره تولید بین شرکت‌های گروه و ذینفع واحد اقدام نمود.

بر اساس مصوبه هیأت دولت برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت، وزارت نیرو، گمرکات، ادارات مالیات، وزارت نفت و بانک‌ها موظف به پذیرش اوراق گام به‌منظور تسویه طلب خود از دارندگان این اوراق هستند.

