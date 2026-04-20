به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، با توسعه بانکداری دیجیتال و راه‌اندازی سامانه صیاد، بسیاری از فرآیندهای مربوط به چک دیگر نیاز به مراجعه حضوری به بانک ندارند. امروز کاربران می‌توانند با استفاده از همراه بانک یا اینترنت بانک، چک‌های خود را ثبت، استعلام و حتی به فرد دیگری منتقل کنند. این قابلیت‌ها باعث شده مدیریت چک‌ها سریع‌تر، شفاف‌تر و امن‌تر از گذشته انجام شود.