بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات بانک تجارت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، با توجه به شرایط حادث شده از جنگ تحمیلی سوم، تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آن‌ها تا سقف هفت میلیارد ریال می‌باشد، علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره 2 ماده 11 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری(ریالی و ارزی) مصوب سال 1394 شورای پول و اعتبار از تاریخ 9اسفندماه 1404 تا 9 اردیبهشت ماه 1405 مشمول بخشیدگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) می‌گردد.

بر این اساس چنانچه در اعمال محاسبات، وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان مشمول اخذ شده باشد، اقدامات لازم از جمله اعاده وجه مازاد دریافتی به مشتریان معمول می‌گردد. بانک تجارت در تداوم رویکرد حمایتی خود از زوج‌های جوان و ترویج سنت حسنه ازدواج در جامعه طی سال 1404 بالغ بر 32 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب بیش از 133 هزار فقره به متقاضیان پرداخت کرد.

