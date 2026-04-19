انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای تعدادی از شرکت‌های تولیدی از سوی بانک رفاه کارگران

با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) از سوی بانک رفاه کارگران برای شرکت‌های پتروشیمی خراسان، معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان، هیربد نیرو، توسعه قطعات الیکا و توسعه ماتیسا منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، علاقه‌مندان تا پایان روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۵ درصد (پرداخت سود به صورت ماهانه)، یک ساله، به‌صورت با نام، الکترونیکی، معاف از مالیات و با امکان بازخرید پیش از سررسید منتشر می‌شود.

از جمله مزایای خرید این اوراق می‌توان به دریافت بالاترین نرخ سود اوراق منتشره فعلی شبکه بانکی، تضمین دریافت اصل و سود در مواعد مقرر و... اشاره کرد. 

