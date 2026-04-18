تبیین استراتژی بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۵؛
تمرکز بر بخشهای مولد و چابکسازی سازمانی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در نشست هم اندیشی و تبیین سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۵ این بانک با اشاره به شرایط متفاوت اقتصاد کشور، از تدوین رویکردهای جدید برای مدیریت فعال ریسک، لزوم پرداختن به نقدینگی مورد نیاز مشتریان و افزایش بهرهوری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی با قدردانی از تلاش کارکنان در سال گذشته، فضای پیشروی شبکه بانکی را همراه با تغییرات اقتصادی و تحولات سریع مولفه های تاثیر گذار بر محیط اقتصادی و بانکی توصیف و تأکید کرد که این شرایط شیوهای متفاوت برای مدیریت در بانک میطلبد.
وی با اشاره به تجربه ماه های اخیر گفت: سرعت بالای تغییرات اقتصادی باعث شده که پیشبینیها کوتاهمدتتر شوند. از این رو بانک باید رویکردی فعالانهتر در تصمیمسازی و سیاستگذاری داشته باشد.
وی تاکید کرد: مدیریت ریسک در سال جدید بر مبنای سناریوهای محتمل اقتصادی دنبال خواهد شد تا تصمیمات به جای حالت واکنشی، پیشدستانه و آمادهبهاجرا باشند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، یکی از الزامات اساسی سال جاری را بازنگری در ترکیب نیاز مشتریان و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد دانست و گفت: تمرکز بر نیاز مشتریان ومدیریت جریان واقعی نقدینگی، کلید کاهش ریسک و افزایش بازدهی منابع بانک است.
دکتر خانی خاطر نشان کرد: سیاستهای اعتباری در سال ۱۴۰۵ با دقت بیشتری اجرا خواهد شد و ارزیابی اهلیت و رتبه اعتباری مشتریان نقش مهمتری خواهد داشت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین چابکسازی سازمان، کاهش بروکراسی و بازطراحی فرآیندهای داخلی را از ضرورتهای ادامه مسیر بانک عنوان کرد و افزود: در شرایط حاضر، سرعت و هماهنگی در تصمیمگیری اهمیت حیاتی دارد و ساختار بانک باید خود را با این شرایط تطبیق دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این رویکردهای جدید، بانک بتواند در سال ۱۴۰۵ عملکردی کارآمدتر، مطمئنتر و متناسب با شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.