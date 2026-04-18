قدردانی معاون اول رئیس جمهور از بانک رفاه کارگران
اقدامات حمایتی بانک رفاه کارگران و خدمات ارزنده این بانک به عموم هموطنان و مشتریان در جنگ رمضان، مورد قدردانی دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر عارف در پاسخ به "گزارش اقدامات و تمهیدات انجام شده بانک رفاه کارگران در جنگ رمضان"، از اقدامات مدیران و کارکنان این بانک در پیشبرد برنامههای حمایتی و اقدامات توسعهای در طول این جنگ تقدیر کرد.
بر اساس این گزارش، پینوشت معاون اول رئیس جمهور خطاب به دکتر للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پاسخ به گزارش مذکور به شرح زیر است:
"از زحمات و تلاشهای جنابعالی و همه همکاران خوب و پرتلاش بانک رفاه که در شرایط جنگی خدمات ارزنده و مستمر انجام دادند تشکر و قدردانی میشود."