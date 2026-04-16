آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی در بانک ایران زمین
کد خبر : 1774078
امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاضیان گرامی می توانند از ۲۶ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.
مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.
همچنین می توانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از طریق این لینک اقدام کنید.
روش ثبت نام از طریق سامانه.