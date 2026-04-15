آیین کاشت نهال به یاد قائد شهید ملت و شهدای گرانقدر جنگ رمضان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در این مراسم دکتر افشین خانی گفت: به تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند همه باید در آبادانی کشور عزیزمان کوشا باشیم و به یاد رهبر شهید، سرداران و فرماندهان شهید و هم وطنان عزیز که جانفشانی کردند، در بانک توسعه صادرات ایران دو نهال با عنوان درخت وحدت کاشته شد.



وی در ادامه افزود: امید داریم که کاشت این نهال ها نشانه ای برای آبادانی کشور باشد و از این پس ایران عزیزمان به سمت رشد و شکوفایی بیشتر از پیش گام بردارد.



همچنین دکتر سید علی روحانی عضو هیات مدیره این بانک در این مراسم خاطر نشان کرد: ما سعی کردیم سال جدید را با این سنت حسنه که یادگار رهبر شهید است، آغاز کنیم و ثمر دهی این درختان می تواند نشانه ای از ثمر دهی انقلاب و کشور عزیزمان باشد.



لازم به ذکر است؛ کاشت نهال به‌عنوان نمادی از زندگی و امید، بر ضرورت توجه به نسل جوان و آشنا کردن آن‌ها با ارزش‌های معنوی و فرهنگی کشور است.

