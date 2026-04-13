ایران کیش روی صعود؛ فتح کانال 7درصد با ثبت چهارمین ماه متوالی رشد

ایران‌کیش بر اساس گزارش اسفندماه شاپرک، با ثبت چهارمین ماه متوالی رشد در سهم بازار و صعود در رتبه‌بندی تعداد تراکنش‌ها، روند بهبود شاخص‌های کلیدی خود را ادامه داده و سهم خود را به بیش از ۷ درصد رسانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده جبران بخشی از سهم از دست‌رفته و تقویت جایگاه این شرکت در صنعت پرداخت است.

این شرکت در حوزه پرداخت‌های اینترنتی عملکردی برجسته داشته و با کسب رتبه نخست رشد در سهم تعداد ابزارهای فعال اینترنتی و همچنین رتبه نخست رشد در سهم مبلغ تراکنش‌های آنلاین، رکورد جدیدی در شاخص‌های رشد متوالی به ثبت رسانده است؛ دستاوردی که بیانگر توسعه خدمات دیجیتال و افزایش اعتماد کاربران به درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت اینترنتی ایران‌کیش، حتی در شرایط محدودیت‌های اینترنتی، محسوب می‌شود.

علاوه بر این، ایران‌کیش در سایر شاخص‌های مهم نیز عملکرد مثبتی داشته است؛ از جمله رشد در مبلغ کل تراکنش‌ها (رتبه سوم)، افزایش تعداد کارتخوان‌های تراکنش‌دار (رتبه دوم) و رشد در مبلغ تراکنش خرید (رتبه سوم). همچنین بهبود در شاخص کاهش خطای پذیرندگی نشان‌دهنده ارتقای کارایی و بهره‌وری زیرساخت‌های عملیاتی این شرکت است.

در مجموع، تداوم این روند صعودی حاکی از تمرکز ایران‌کیش بر توسعه خدمات، بهبود کیفیت و حرکت به سمت نوآوری و چابکی سازمانی است؛ رویکردی که در راستای اهداف این شرکت برای افزایش سهم بازار و ارتقای شاخص‌های کلیدی در سال ۱۴۰۵ دنبال می‌شود.