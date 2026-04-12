انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در این حکم تأیید کرده است؛ در راستای چشم‌انداز تحول و توسعه بیمه ایران و در آغاز فصل جدید کار و فعالیت، ارائه خدمات بی نظیر بیمه‌ای، حضورقوی و قدرتمند در بازار، نظارت دقیق بر اجرای به موقع پروژه های عملیاتی شرکت، تهیه طرح و پیاده سازی پرداخت حقوق و مزایا مبتنی بر عملکرد و ساماندهی امور مربوط سرمایه انسانی و امور نیروهای شرکتی در سرلوحه برنامه و فعالیت‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع قرار گیرد.

تعامل با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص نیازها و رفع چالش های نیروی انسانی،توجه ویژه به درخواست های بازنشستگان و تلاش برای ساماندهی خدمات مورد نیاز شرکت و تعامل مناسب بین واحدهای سرمایه انسانی، پشتیبانی و دارائی های اموال منقول و غیر منقول به منظور استفاده بهینه از سرمایه های مادی و معنوی شرکت از دیگر وظایف ابلاغی به علی محمدزاده در این حکم است.

