مدیرعامل بانک کشاورزی به پویش«غرس نهال امید» پیوست

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا روز ۱۶ فروردین در آیین غرس نهال مثمر، با بیان این که تعرض ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت معصومانه نونهالان سرزمینمان، داغی است که از یادها نمی رود، افزود: توصیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب (دامه ظله) مبنی بر کاشت «نهال امید» در پهنه این سرزمین به نیت شهدا خصوصا شهدای جنگ تحمیلی سوم و کودکان شجره طیبه، اقدامی پسندیده، آینده نگرانه و امیدبخش است.