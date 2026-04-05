مدیرعامل بانک کشاورزی به پویش«غرس نهال امید» پیوست
پیرو توصیه رهبر معظم انقلاب و در گرامیداشت مقام شامخ شهدا به ویژه نونهالان معصوم مدرسه شجره طیبه، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز نسبت به غرس نهال مثمر اقدام کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا روز ۱۶ فروردین در آیین غرس نهال مثمر، با بیان این که تعرض ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت معصومانه نونهالان سرزمینمان، داغی است که از یادها نمی رود، افزود: توصیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب (دامه ظله) مبنی بر کاشت «نهال امید» در پهنه این سرزمین به نیت شهدا خصوصا شهدای جنگ تحمیلی سوم و کودکان شجره طیبه، اقدامی پسندیده، آینده نگرانه و امیدبخش است.
وی افزود: ملت سربلند و مقتدر ایران تا کنون نشان داده اند که خاک مقدس این سرزمین را، که با خون پاک شهدای وطن تطهیر شده، با بذل جان خویش حفاظت می کنند و از هیچ کوششی برای آبادانی ایران عزیزمان فروگذار نیستند.
متقی نیا تصریح کرد: بانک کشاورزی که حمایت از امنیت غذایی، رونق اقتصاد کشاورزی و آبادانی کشور را رسالت مقدس خود می داند، از ابتدای تعرض دشمن و آغاز جنگ رمضان تا کنون همواره و همچون همیشه در صحنه خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان حضور فعال داشته و با تداوم ارائه خدمات به مشتریان در مسیر شکوفایی هرچه بیشتر درخت تنومند انقلاب اسلامی گام بر می دارد.