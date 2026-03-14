خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
اجرای طرح بخشودگی جریمه تأخیر تسهیلات خرد در بانک توسعه تعاون

کد خبر : 1762073
لینک کوتاه کپی شد.

طرح بخشودگی 6 درصدی وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای کلیه تسهیلات خرد و عمومی تا سقف 500 میلیون ریال در بانک توسعه تعاون اجرایی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ طبق این طرح، آن دسته از مشتریانی که بدهی خود را تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به‌صورت یکجا تسویه کنند، مشمول بخشودگی کامل جریمه تأخیر ۶ درصدی خواهند شد.

مشتریان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از این طرح، به شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل