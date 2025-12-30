به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون، تمامی شعب بانک در این استان تعطیل است. همچنین واحدهای پشتیبان ستادی به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به شرح زیر اعلام می‌شود. شایان ذکر است که ساعت فعالیت شعب کشیک همچون روزهای عادی خواهد بود.

شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰:

شعبه ورامین

شعبه احمدآباد مستوفی

شعبه شهر قدس

شعبه بومهن

شعبه رباط کریم

شعبه شمیران

شعبه توحید

شعبه مفتح

شعبه ملاصدرا

شعبه نارمک

شعبه پونک

شعبه تره بار

از مشتریان گرامی خواهشمندیم حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.

انتهای پیام/