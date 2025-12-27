خبرگزاری کار ایران
کاهش سود عملیاتی «حسینا» در شش ماهه سال ۱۴۰۴

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که با نماد "حسینا" در بازار بورس ایران فعالیت می کند، صورت‌های مالی منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ در سایت کدال منتشر شده است.

به گزارش ایلنا؛ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری "سینا" سهامی عام، در سال ۱۳۶۶ تاسیس شد و از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۴ به دلیل زیان عملیاتی فعالیت این شرکت راکد و مجددا از سال ۱۳۷۵ آغاز گردید، در حال حاضر شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری "سینا" جزء شرکت‌های فرعی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان و واحد تجاری اصلی نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شود.

موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه عملیات، تخلیه بارگیری نمایندگی خطوط کشتیرانی دوبه‌کاری انبارداری و حفاظت کالای وارداتی و صادراتی خدمات گمرکی و ترخیص کالا و ارائه کلیه خدمات بندری، اداره ترمینال‌های کانتینری، احداث پایانه‌های بندری اختصاصی و عمومی، مدیریت بنادر و ساخت و ساز اسکله‌های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات کالا‌های مجاز مرتبط براساس مقررات جاری کشور است.

سهامداران "حسینا" شامل؛ ۴۶ درصد پایا ترابر سینا، ۲۱ درصد بنیاد مستضعفان، ۱۰ درصد سرمایه گذاری کوثر بهمن، ۲ درصد اهرم، ۲ درصد موج، ۱ درصد پیشتاز مفید، ۱ درصد بازارگردانی سینا بهگزین و ۱ درصد شخص حقیقی و ۱۵ درصد شناور است.

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که با نماد "حسینا" در بازار بورس ایران فعالیت می‌کند، صورت های مالی منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ در سایت کدال منتشر شده است.

میزان درآمدهای عملیاتی این شرکت از ۳۰.۰۰۹.۲۹۴ میلیون ریال در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۳ به ۳۰.۲۹۳.۷۱۸ میلیون ریال  در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۴رسیده است، که ۰.۹۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سینا از ۱۲.۵۷۸.۹۵۰ به ۱۵.۳۷۳.۷۹۳ میلیون ریال رسیده و با ۲۲.۲ درصد رشد همراه شده است. هزینه‌های مالی این شرکت نیز از ۱۴۰.۶۴۷ میلیون ریال به ۵۰۳.۹۱۶ میلیون ریال رسیده است و ۲۵۸.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

سود ناخالص این شرکت نیز از ۱۷.۴۳۰.۳۴۴ میلیون ریال به ۱۴.۹۱۹.۹۲۵ میلیون ریال رسیده و با ۱۶.۸ درصد افت همراه شده است. سود قبل از مالیات نیز از ۱۷.۱۳۵.۰۸۸ میلیون ریال به۱۴.۴۷۱.۹۴۶ میلیون ریال رسیده که با ۱۸.۴ درصد افت همراه بوده است.

سود عملیاتی سینا نیز از ۱۶.۶۹۹.۷۹۰ میلیون ریال به ۱۳.۶۶۶.۹۷۰ میلیون ریال رسیده و با ۲۲.۲ درصد افت روبرو شده است. سود خالص این شرکت نیز از ۱۳.۸۶۱.۲۲۱ میلیون ریال در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۳ به ۱۲.۶۸۸.۵۸۶ میلیون ریال در انتهای شهریور ماه رسیده است که با ۹.۲ درصد افت روبرو شده است.

 

اطلاعات ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۴ توسعه خدمات دریائی و بندری سینا

 

