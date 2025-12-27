خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک توسعه صادرات ایران؛ پشتیبان بنگاه‌های تولیدی در مسیر ورود به بازارهای جهانی

بانک توسعه صادرات ایران؛ پشتیبان بنگاه‌های تولیدی در مسیر ورود به بازارهای جهانی
کد خبر : 1733639
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت تولیدی ظریف مصور با اشاره به نقش مؤثر تعامل با شبکه بانکی در توسعه صادرات گفت: بانک توسعه صادرات ایران با ارائه خدمات مالی و ارزی، نقش مهمی در حمایت از واحدهای تولیدی صادرات‌محور ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سید حسین طباطبایی با بیان اینکه شرکت تولیدی ظریف مصور یکی از فعالان حوزه نساجی کشور است، اظهار کرد: این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرده و در زمینه تولید انواع موکت خانگی و صنعتی، مواد اولیه نساجی و عایق‌های پلیمری فعالیت دارد.
وی با اشاره به عملکرد صادراتی این شرکت افزود: شرکت تولیدی ظریف مصور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ میلیون و ۳۰ هزار دلار ارزآوری برای کشور داشته و از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ نیز بالغ بر ۳ میلیون و ۷۹ هزار دلار ارزآوری محقق کرده است. همچنین برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش حجم صادرات در دستور کار این شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت تولیدی ظریف مصور ضمن قدردانی از همکاری‌ها و حمایت‌های بانک توسعه صادرات ایران در گذشته و حال گفت: توسعه روابط پایدار و اثربخش با شبکه بانکی از اولویت‌های راهبردی این شرکت به شمار می‌رود و بانک توسعه صادرات ایران همواره نقش قابل توجهی در همراهی با این مجموعه داشته است.
طباطبایی در ادامه به پیشنهادها و راهکارهای این شرکت برای تعمیق همکاری‌های متقابل اشاره کرد و افزود: طراحی بسته‌های مالی و اعتباری اختصاصی متناسب با ماهیت صنعت نساجی به‌ویژه در حوزه تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و توسعه صادرات می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تعاملات دوجانبه باشد.
مدیرعامل شرکت تولیدی ظریف مصور تأکید کرد: همکاری در حوزه زنجیره تأمین شامل تأمین مالی تأمین‌کنندگان و خریداران، ایجاد ابزارهای تعهدی متناسب با چرخه تولید و حمایت از برنامه‌های توسعه صادرات از طریق ابزارهای ارزی، تسهیلات صادراتی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، می‌تواند به افزایش سطح همکاری میان این شرکت و بانک توسعه صادرات ایران منجر شود.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی این شرکت برای توسعه همکاری‌های آتی تصریح کرد: شرکت تولیدی ظریف مصور آمادگی دارد در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای بانک توسعه صادرات ایران، همکاری‌های خود را گسترش داده و نقش مؤثرتری در افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور ایفاء کند.
بنابراین گزارش، شرکت تولیدی ظریف مصور از مشتریان بانک توسعه صادرات ایران در شهراصفهان است و طی سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی، جایگاه مناسبی در صنعت نساجی کشور به دست آورده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا