به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سید حسین طباطبایی با بیان اینکه شرکت تولیدی ظریف مصور یکی از فعالان حوزه نساجی کشور است، اظهار کرد: این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرده و در زمینه تولید انواع موکت خانگی و صنعتی، مواد اولیه نساجی و عایق‌های پلیمری فعالیت دارد.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی این شرکت افزود: شرکت تولیدی ظریف مصور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ میلیون و ۳۰ هزار دلار ارزآوری برای کشور داشته و از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ نیز بالغ بر ۳ میلیون و ۷۹ هزار دلار ارزآوری محقق کرده است. همچنین برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش حجم صادرات در دستور کار این شرکت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت تولیدی ظریف مصور ضمن قدردانی از همکاری‌ها و حمایت‌های بانک توسعه صادرات ایران در گذشته و حال گفت: توسعه روابط پایدار و اثربخش با شبکه بانکی از اولویت‌های راهبردی این شرکت به شمار می‌رود و بانک توسعه صادرات ایران همواره نقش قابل توجهی در همراهی با این مجموعه داشته است.

طباطبایی در ادامه به پیشنهادها و راهکارهای این شرکت برای تعمیق همکاری‌های متقابل اشاره کرد و افزود: طراحی بسته‌های مالی و اعتباری اختصاصی متناسب با ماهیت صنعت نساجی به‌ویژه در حوزه تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و توسعه صادرات می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تعاملات دوجانبه باشد.

مدیرعامل شرکت تولیدی ظریف مصور تأکید کرد: همکاری در حوزه زنجیره تأمین شامل تأمین مالی تأمین‌کنندگان و خریداران، ایجاد ابزارهای تعهدی متناسب با چرخه تولید و حمایت از برنامه‌های توسعه صادرات از طریق ابزارهای ارزی، تسهیلات صادراتی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، می‌تواند به افزایش سطح همکاری میان این شرکت و بانک توسعه صادرات ایران منجر شود.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی این شرکت برای توسعه همکاری‌های آتی تصریح کرد: شرکت تولیدی ظریف مصور آمادگی دارد در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای بانک توسعه صادرات ایران، همکاری‌های خود را گسترش داده و نقش مؤثرتری در افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور ایفاء کند.

بنابراین گزارش، شرکت تولیدی ظریف مصور از مشتریان بانک توسعه صادرات ایران در شهراصفهان است و طی سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی، جایگاه مناسبی در صنعت نساجی کشور به دست آورده است.

