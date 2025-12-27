بانک توسعه تعاون در نقش حامی مالی تحول هوشمند بخش تعاون

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در این طرح، که در چارچوب سیاست های کلان دولت برای تقویت اقتصاد مردمی و توسعه بخش تعاون طراحی شده است، بانک توسعه تعاون به‌عنوان حامی مالی و پشتیبان اعتباری، نقش کلیدی در پشتیبانی از اجرای آن ایفاء می‌کند.

این طرح تلاش دارد با ایجاد ارتباط ساخت‌یافته میان سامانه‌ها و بازیگران مختلف، مسیر تأمین مالی تولید و اشتغال را هموارتر کند.

جایگاه بانک توسعه تعاون در طرح اتصال

برخلاف برخی برداشت‌ها، طرح اتصال یک پروژه صرفاً بانکی محسوب نمی‌شود. بانک توسعه تعاون در این طرح، وارد تصدی‌گری اجرایی نشده و مأموریت اصلی خود را در قالب حمایت مالی، تأمین اعتبار و پشتیبانی از فعالان بخش تعاون تعریف کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این‌باره تأکید کرده است:«بانک توسعه تعاون در طرح اتصال، نقش حامی مالی را بر عهده دارد. هدف ما این است که با پشتیبانی اعتباری هوشمند، مسیر فعالیت تعاونی‌ها و تولیدکنندگان را تسهیل کنیم.»

این رویکرد، جایگاه تخصصی بانک توسعه تعاون را به‌عنوان بازوی مالی بخش تعاون تثبیت می‌کند و از تمرکز بر وظیفه اصلی آن یعنی حمایت از تولید، اشتغال و بنگاه‌های تعاونی حکایت دارد.

اهداف راهبردی و افق پیش‌رو

ایجاد یک بستر یکپارچه برای دسترسی تعاونی‌ها به خدمات مالی، کاهش بروکراسی اداری، افزایش شفافیت در تخصیص منابع و بهبود نظارت بر مصرف تسهیلات از مهم‌ ترین اهداف طرح اتصال است. این طرح همچنین زمینه‌ساز توسعه خدمات غیر حضوری و تصمیم‌ گیری مبتنی بر داده در حوزه تأمین مالی خواهد بود.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون: «حمایت مالی مؤثر زمانی محقق می‌شود که تخصیص منابع بر اساس اطلاعات دقیق و نیاز واقعی بخش تعاون انجام شود. طرح اتصال، چنین امکانی را فراهم می‌کند.»

اجرای پایلوت و تجربه‌های اولیه

طرح اتصال تاکنون به‌صورت پایلوت در برخی مناطق و تعاونی‌های منتخب در حال پیگیری است. هرچند فهرست رسمی و سراسری از استان‌های پایلوت منتشر نشده، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در مراحل اولیه، فرآیندهای مالی تسهیل شده و زمان دسترسی به خدمات اعتباری کاهش یافته است.

یکی از مسئولان مرتبط با این پروژه در این‌باره گفته است:«در مناطقی که طرح به‌ صورت آزمایشی دنبال شده، هماهنگی میان نهادها بهتر شده و تعاونی‌ها سریع‌تر به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کرده‌اند.»

حل یک مسئله ساختاری در بخش تعاون

کارشناسان معتقدند طرح اتصال می‌تواند یکی از مشکلات دیرینه بخش تعاون، یعنی پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای تأمین مالی را برطرف کند. در این چارچوب، بانک توسعه تعاون با ایفای نقش حامی مالی، امکان هدایت هدفمند منابع به سمت تولید و اشتغال را فراهم می‌کند و از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود.در همین راستا، دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت این طرح تأکید کرده است: «هوشمندسازی نظام تأمین مالی بخش تعاون، پیش‌نیاز حمایت واقعی از تولید و اشتغال است. طرح اتصال، با شفاف‌سازی مسیر تخصیص منابع و نقش‌آفرینی نهادهای مالی در جایگاه درست خود، می‌تواند اعتماد فعالان تعاونی را افزایش دهد.»

حوزه‌های اثرگذاری

طرح اتصال، دامنه وسیعی از حوزه‌ها را در بر می‌گیرد؛ از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی گرفته تا بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و صنایع دستی. همچنین این طرح، ابزار مهمی برای سیاست‌ گذاران اقتصادی در راستای برنامه‌ ریزی دقیق‌تر در حوزه اشتغال و حمایت از تولید محسوب می‌شود.

یکی از مسئولان اجرایی پروژه در این زمینه معتقد است:«این طرح فقط یک سازوکار مالی نیست، بلکه زیرساختی برای هم‌افزایی نهادی و سیاست‌گذاری هوشمند در اقتصاد تعاون است.»

در نهایت اینکه ، طرح اتصال را می‌توان نمونه‌ای از همکاری نهادی هدفمند دانست؛ طرحی که در آن، بانک توسعه تعاون با حفظ نقش تخصصی خود به‌عنوان حامی مالی بخش تعاون، از اجرای سیاست‌های کلان در حوزه تولید و اشتغال پشتیبانی می‌کند. در صورت تداوم و تکمیل این طرح، می‌توان انتظار داشت که مسیر تأمین مالی تعاونی‌ ها شفاف‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر شود و اقتصاد مردمی با پشتوانه‌ای عملی تقویت گردد.

انتهای پیام/