بهرهمندی ۲۴۵۵ زوج از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بانک توسعه تعاون
میزان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی بانک توسعه تعاون از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، به ۱۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در ۹ ماهه سال جاری، ۴ هزار و ۹۱۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به معرفیشدگان از سوی بانک مرکزی پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، ۲ هزار و ۴۵۵ زوج ایرانی از این تسهیلات بهرهمند شدهاند.
این بانک با وجود محدودیت منابع و ضرورت تخصیص اعتبارات به بخش تعاون، عملکردی فراتر از برنامه تکلیفی تعیینشده در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری داشته است.
سهمیه ابلاغی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج بانک توسعه تعاون تا پایان آذرماه، ۱۴ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال تعیین شده بود، اما این بانک موفق شد تا پایان این بازه زمانی، ۱۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کند. بر این اساس، میزان پرداختی بانک توسعه تعاون در این بخش بیش از ۱۱۳ درصد سهمیه مصوب را محقق کرده است.
همچنین بانک مرکزی، سهمیه سال ۱۴۰۴ بانک توسعه تعاون در سرفصل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را ۲۰ هزار میلیارد ریال تعیین کرده است.