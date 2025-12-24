خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست راهبردی مدیریت جدید موسسه اعتباری ملل با استاندار و نماینده مجلس استان کرمان،با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی

نشست راهبردی مدیریت جدید موسسه اعتباری ملل با استاندار و نماینده مجلس استان کرمان،با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی
کد خبر : 1732297
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه مسیر تحولی مؤسسه اعتباری ملل: دکتر جمالی مدیریت مؤسسه به همراه هیأت سرپرستی، در دیداری راهبردی با دکتر محمدعلی طالبی استاندار استان کرمان و دکتر شهباز حسن‌پور، نماینده محترم مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، درباره راهکارهای توسعه سرمایه گذاری و بهره مندی از ظرفیت های متنوع استان گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری ملل: در ادامه مسیر تحول مؤسسه اعتباری ملل، دکتر جمالی مدیرعامل این مؤسسه به همراه هیأت سرپرستی، در دیداری راهبردی با دکتر محمدعلی طالبی استاندار استان کرمان و دکتر شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، راهکارهای تحول، احیا و رفع ناترازی‌های مالی مؤسسه ملل را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل در این دیدار طرفین در خصوص فرصت های موجود سرمایه گذاری های انجام شده توسط موسسه در استان کرمان گفت وگو کردند.

دکتر جمالی ضمن تشریح وضعیت فعلی موسسه،بر ضرورت تحول و ارتقای سیستم های مالی و مدیریتی تاکید نموده و اظهار داشت موسسه ملل آماده است تا با استفاده از تمامی ظرفیت های خود و با حمایت مقامات عالی رتبه استان کرمان به زودی گام های بزرگی در راستای توسعه سرمایه گذاری در استان بردارد.

در ادامه، دکتر طالبی استاندار کرمان، با اعلام حمایت از برنامه‌های تحول‌محور مؤسسه اعتباری ملل، آمادگی خود را برای همکاری های لازم، تسهیل فرآیند های قانونی و اجرایی در راستای سرمایه گذاری موسسه اعلام نمودند.

ایشان همچنین تاکید کردند که استان کرمان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی کشور که ظرفیت های گسترده ای در حوزه های اقتصادی از جمله معادن،کشاورزی،گردشگری و... دارد آماده همکاری با موسسه اعتباری ملل است چرا که معتقدیم موسسه با توجه به پتانسیل بالای خود ظرفیت خوبی برای توسعه اقتصادی منطقه و حمایت از پروژه ها ایجاد خواهد کرد.

همچنین دکتر حسن‌پور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش کلیدی مؤسسات مالی در رونق اقتصادی استان، بر حمایت مستمر و همکاری همه‌جانبه برای بهبود فرآیندهای مالی و اقتصادی و تقویت جایگاه مؤسسه اعتباری ملل تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، بر ظرفیت‌های گسترده استان کرمان از جمله منابع طبیعی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و انسانی تأکید شد و عنوان گردید که مؤسسه اعتباری ملل با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و با تقویت سرمایه‌گذاری هدفمند در استان، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق گام‌های تحولی، توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده پایدار ایفا کند.

در پایان این دیدار، طرفین بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که تحقق اهداف بلندمدت مؤسسه اعتباری ملل و شکل‌گیری تحول پایدار در اقتصاد استان کرمان، تنها در سایه هم‌افزایی، همکاری‌های استراتژیک و تعامل مستمر میان نهادهای اجرایی، امکان‌پذیر خواهد بود. این دیدار، آغازی نو برای مؤسسه اعتباری ملل و نویدبخش دوره‌ای جدید از تحول و پیشرفت اقتصادی در استان کرمان ارزیابی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا