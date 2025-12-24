نشست راهبردی مدیریت جدید موسسه اعتباری ملل با استاندار و نماینده مجلس استان کرمان،با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری ملل: در ادامه مسیر تحول مؤسسه اعتباری ملل، دکتر جمالی مدیرعامل این مؤسسه به همراه هیأت سرپرستی، در دیداری راهبردی با دکتر محمدعلی طالبی استاندار استان کرمان و دکتر شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، راهکارهای تحول، احیا و رفع ناترازی‌های مالی مؤسسه ملل را مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار طرفین در خصوص فرصت های موجود سرمایه گذاری های انجام شده توسط موسسه در استان کرمان گفت وگو کردند.

دکتر جمالی ضمن تشریح وضعیت فعلی موسسه،بر ضرورت تحول و ارتقای سیستم های مالی و مدیریتی تاکید نموده و اظهار داشت موسسه ملل آماده است تا با استفاده از تمامی ظرفیت های خود و با حمایت مقامات عالی رتبه استان کرمان به زودی گام های بزرگی در راستای توسعه سرمایه گذاری در استان بردارد.

در ادامه، دکتر طالبی استاندار کرمان، با اعلام حمایت از برنامه‌های تحول‌محور مؤسسه اعتباری ملل، آمادگی خود را برای همکاری های لازم، تسهیل فرآیند های قانونی و اجرایی در راستای سرمایه گذاری موسسه اعلام نمودند.

ایشان همچنین تاکید کردند که استان کرمان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی کشور که ظرفیت های گسترده ای در حوزه های اقتصادی از جمله معادن،کشاورزی،گردشگری و... دارد آماده همکاری با موسسه اعتباری ملل است چرا که معتقدیم موسسه با توجه به پتانسیل بالای خود ظرفیت خوبی برای توسعه اقتصادی منطقه و حمایت از پروژه ها ایجاد خواهد کرد.

همچنین دکتر حسن‌پور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش کلیدی مؤسسات مالی در رونق اقتصادی استان، بر حمایت مستمر و همکاری همه‌جانبه برای بهبود فرآیندهای مالی و اقتصادی و تقویت جایگاه مؤسسه اعتباری ملل تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، بر ظرفیت‌های گسترده استان کرمان از جمله منابع طبیعی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و انسانی تأکید شد و عنوان گردید که مؤسسه اعتباری ملل با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و با تقویت سرمایه‌گذاری هدفمند در استان، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق گام‌های تحولی، توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده پایدار ایفا کند.

در پایان این دیدار، طرفین بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که تحقق اهداف بلندمدت مؤسسه اعتباری ملل و شکل‌گیری تحول پایدار در اقتصاد استان کرمان، تنها در سایه هم‌افزایی، همکاری‌های استراتژیک و تعامل مستمر میان نهادهای اجرایی، امکان‌پذیر خواهد بود. این دیدار، آغازی نو برای مؤسسه اعتباری ملل و نویدبخش دوره‌ای جدید از تحول و پیشرفت اقتصادی در استان کرمان ارزیابی شد.

